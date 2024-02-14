По его словам, в прошлом году промышленный сектор, продемонстрировавший прирост на 3,8%, обошел другие отрасли столичной экономики по энергопотреблению.

«Такая динамика объясняется активным развитием производства, открытием новых предприятий и интенсивным освоением новых сфер, в том числе за счет импортозамещения. Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов», - рассказал Ефимов.

Второе место занял городской электротранспорт, увеличивший энергопотребление в 2023 году на 3,7% и достигший показателя 2,9 миллиарда киловатт-часов. Рост объясняется развитием транспортной инфраструктуры, вводом в эксплуатацию 14 новых станций метро и двух железнодорожных диаметров.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, энергопотребление столичного коммерческого сектора повышается на протяжении трех лет. Спад наблюдался в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В 2021 году показатель увеличился на 2,5%, а в 2022-м - на 1,9%. В 2023 году московский бизнес нарастил энергопотребление до 32,6 миллиарда киловатт-часов, что на 2,2% больше объемов 2022-го.

Энергопотребление - важный косвенный индикатор активности бизнеса. Чем больше товаров и услуг производят компании, тем больше электроэнергии тратится в коммерческом секторе. Повышение этого показателя подтверждает, что бизнес столицы устойчив, активно развивается, наращивает производство и продажи.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что по результатам 2023 года число промпредприятий города увеличилось до 4,2 тысячи. На 8% повысилось количество предприятий в сфере производства электроники и приборостроения - их стало около 760. Число производителей продуктов питания поднялось на 14% и превысило 290. В список недавно открытых производств также вошли компании медицинской, фармацевтической, машиностроительной и других отраслей.