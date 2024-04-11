Московские предприятия в 2024 году продолжили наращивать производство украшений

Он отметил, что по результатам прошлого года выпуск ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоился. Также московские предприятия вдвое увеличили производство бижутерии.

«Таким результатам способствовало увеличение спроса на отечественную продукцию, а также благоприятный инвестиционный климат и широкий пул мер поддержки, доступный столичным промышленникам», - объяснил Овчинский.

«Мы считаем, что благодаря инвестиционному климату столицы производители имеют возможность создать уникальные продукты, не имеющие аналогов и пользующиеся спросом», - подчеркнул Антонов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, нацеленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. В Москве сформировали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. На них трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразную продукцию, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Собянин сообщил , что рост столичной обрабатывающей промышленности за 2023 год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.

Разработки столичной компании «Эстет» под брендом Gevorkyan победили в номинации «Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями» на всероссийском конкурсе ювелиров JUNWEX в Санкт-Петербурге. Ювелирный дом выпустил кольцо «Сияние» и серьги «Дракон» из золота 585 пробы. Первое украшение инкрустировали сапфирами, бриллиантами и аметистом. При изготовлении второго изделия использовали морской жемчуг, сапфиры и танзаниты.

Столичный производитель «Клевер Jewelry», разрабатывающий дизайнерские украшения для женщин, за первый квартал текущего года нарастил выпуск на 120% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го. Компания использует уникальный подход к созданию продукции. На первом этапе с ягоды, листьев растений или цветов делают точную копию в металле, а затем в пресс-форме отливают украшение. Благодаря такому способу потребитель получает индивидуальное и эксклюзивное изделие.

По словам управляющего директора компании Евгения Антонова, для предприятия важно создать тренд на украшения такого типа.