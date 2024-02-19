Московские пенсионеры представили сборник стихов и рассказов

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«Около четырех тысяч москвичей посещают литературные клубы и мастерские, пишут мемуары о своей семье, воспоминания о столице, проводят творческие встречи, публикуются на страницах газет и журналов», - отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, благодаря писателям «серебряного» возраста сохранится память о событиях, которые они наблюдали в разные годы. Сборник «Москва долголетняя» с лучшими воспоминаниями авторов проекта можно прочитать в библиотеках центров московского долголетия.

Филиппов добавил, что в Год семьи пенсионеров приглашают посетить занятия по мемуаристке и генеалогии.

Сборник «Москва долголетняя» включил материалы победителей литературного конкурса 2023 года. Он собрал свыше 300 писателей «серебряного» возраста, занимающихся в литературных мастерских и клубах проекта.

Пожилым москвичам также предложили освоить курс по финансовой грамотности. Им расскажут о способах применения банковских продуктов, защите прав потребителей и страховании.