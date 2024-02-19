19 февраля 2024, 18:41

Московские пенсионеры представили сборник стихов и рассказов

Freepik
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В центре московского долголетия, расположенного на Малой Дмитровке, презентовали книгу «Москва долголетняя». Она представляет собой примерно 100 произведений 51 автора «серебряного» возраста, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Около четырех тысяч москвичей посещают литературные клубы и мастерские, пишут мемуары о своей семье, воспоминания о столице, проводят творческие встречи, публикуются на страницах газет и журналов», - отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, благодаря писателям «серебряного» возраста сохранится память о событиях, которые они наблюдали в разные годы. Сборник «Москва долголетняя» с лучшими воспоминаниями авторов проекта можно прочитать в библиотеках центров московского долголетия.

Филиппов добавил, что в Год семьи пенсионеров приглашают посетить занятия по мемуаристке и генеалогии.

Сборник «Москва долголетняя» включил материалы победителей литературного конкурса 2023 года. Он собрал свыше 300 писателей «серебряного» возраста, занимающихся в литературных мастерских и клубах проекта.

Пожилым москвичам также предложили освоить курс по финансовой грамотности. Им расскажут о способах применения банковских продуктов, защите прав потребителей и страховании.

Книги Пенсионеры Активное долголетие Москва
19 февраля 2024, 19:35
Москвичей пригласили отметить Всемирный день гида на ВДНХ
РИА «Новости»
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На ВДНХ 21 февраля отметят Всемирный день гида. В честь праздника для посетителей подготовили тематические прогулки и экскурсии, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Экскурсии по ВДНХ проводятся с момента открытия комплекса 1 августа 1939 года. Сегодня многолетнюю традицию продолжают больше 40 профессиональных гидов», - уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что в 2023-м примерно 11,5 тысячи групп благодаря экскурсоводам изучили достопримечательности ВДНХ. С января этого года число ознакомительных прогулок перевалило за тысячу.

Москвичей и туристов ждут на экскурсии «Павильон „Космос“. Между небом и землей» 21 февраля в 17:00 и 19:00. Она познакомит с одним из самых больших зданий на ВДНХ, его историей и экспонатами.

Музей славянской письменности «Слово» расскажет о первых алфавитах на Руси - кириллице и глаголице. Интерактивные экспонаты перенесут гостей в монастырскую келью, земскую школу и печатную мастерскую.

Обзорные экскурсии по ВДНХ в честь праздника пройдут в 13:00 и 18:00. Участникам расскажут интересные факты о работе гидов.

В феврале и марте на ВДНХ москвичи также смогут ознакомиться с историей и уникальными произведениями искусства. Посетителям расскажут о моде XIX века.

Экскурсии ВДНХ Москва
19 февраля 2024, 19:08
Незаконную надстройку исторического здания снесут в центре Москвы
Freepik
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На Большой Никитской улице на доме № 31, 1900 года постройки, планируют снести незаконно возведенное сооружение. Четырехэтажное жилое здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и входит в комплекс доходных домов Давида Элькинда, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Правообладатели помещений в объекте культурного наследия федерального значения провели реконструкцию, в результате которой возвели надстройку площадью 630 квадратных метров, увеличили высоту потолков, смонтировали дополнительные оконные проемы», - уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в суде признали работы незаконными и обязали демонтировать самострой, зданию - вернуть исторический облик.

Гаман пояснил, что строить и реконструировать объекты в Москве можно только при согласовании с властями проект, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. При этом видоизменять его допустимо, если работы нацелены на сохранение здания. Это тоже требует одобрение департамента культурного наследия Москвы.

Ранее в Москве отреставрировали главный фасад здания бывшей аптеки Феррейна. Ему вернули исторический светло-песчаный цвет.

Строительство Недвижимость Москва Максим Гаман
19 февраля 2024, 18:34
Ввод жилья в Москве в 2024 году превысит пять миллионов квадратных метров
Freepik
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В 2024 году в Москве планируют построить и ввести в эксплуатацию около 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В планах на этот год - возведение не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости», - уточнил он.

По словам заммэра, примерно три миллиона квадратных метров построят за счет частных инвесторов. Более того, каждый год в Москве выдают разрешения на строительство объектов общей площадью не меньше 15 миллионов «квадратов».

Бочкарев добавил, что всего в 2023 году в столице одобрили реализацию проектов площадью примерно в 42 миллиона квадратных метров.

Так, новые кварталы построят на севере, юго-западе и юго-востоке Москвы. В районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино возведут более 254 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье по программе реновации.

Строительство Недвижимость Андрей Бочкарев Москва
19 февраля 2024, 18:29
Фонтаны в Москве начали готовить к новому сезону
РИА «Новости»
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В Москве началась подготовка фонтанов к предстоящему сезону. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и „сухие“, плавающие, музыкальные и светодинамические», - отметил он.

Обычно фонтаны вводят в эксплуатацию в конце апреля, и сейчас уже активно ведутся работы по их подготовке. Специалисты проверили подземные конструкции и коллекторы фонтанов, провели плановый ремонт и диагностику гидравлических систем, насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, систем вентиляции и отопления насосных станций.

Затем сооружения почистят со специальным шампунем и при необходимости заново облицуют их чаши и парапеты.

Столичный коммунальный флот также начали готовить к сезону навигации. В него входят буксиры, теплоходы, рабочие катера, краны и другие суда.

ЖКХ Петр Бирюков Москва

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