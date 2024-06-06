Московские обрабатывающие компании увеличили выпуск продукции на 18,1%

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В таких компаниях трудятся свыше 24 тысяч сотрудников, а выручка предприятий в 2023 году составила более 285 миллиардов рублей.

«Кластеры позволяют обмениваться технологиями, снижать транспортные издержки и многое другое», - добавил Овчинский.

В Москве для предприятий действуют различные меры поддержки, среди которых есть и финансовые, и нефинансовые инструменты. Компаниям предоставляют займы, офсетные контракты и льготы.

Выросло производство товаров первой необходимости: продуктов, моющих средств, бумажных изделий. Кроме того, стало больше приоритетной высокотехнологичной продукции: компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Ликсутов подчеркнул, что стабильный рост стал свидетельством успешной экономической политики и стратегии развития Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Инновации в помощь Использование инноваций позволяет не только снизить затраты, но и улучшить качество продукции. Все это благотворно влияет на рост промышленного производства в столице.

Треть предприятий города - высокотехнологичные. Там применяют искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные системы. Средняя выручка высокотехнологичных компаний Москвы - восемь миллионов рублей на одного сотрудника. Это в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.

Кластерный подход Другим драйвером роста является кооперация. Для развития промышленности в городе используют кластерный подход, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Локомотив московской промышленности Всего в столице более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек.