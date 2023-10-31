Московские креативные компании вышли на рынки более чем 20 стран

«Столичные предприниматели активно осваивают рынки Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других государств. Одним из ключевых направлений стал Таиланд. В этой стране пользуются популярностью российские фильмы, мультипликация и дизайнерские решения», - уточнила она.

Москва дебютировала на отраслевом азиатском рынке во время Недели дизайна в Чиангмае в 2022 году, представив мультфильмы «Три кота», «Смешарики», «Фиксики» и кинокартины «Спутник» и «Большой».

В феврале этого года на Международной неделе дизайна в Бангкоке участвовали творческие предприниматели. В частности, московский производитель подушек, элементов декора и театральных костюмов с подсветкой. Зарубежные покупатели проявили интерес к идеи бренда. Сейчас компания начала подготовку к размещению продукции на маркетплейсах Таиланда и других стран.

Ранее московская компания «Лино», производящая металлоконструкции марки Stallin, увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту.