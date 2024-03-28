28 марта 2024, 10:28

Московские компании стали победителями конкурса отечественных брендов «Знай наших»

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Почти 20 столичных компаний победили в конкурсе российских брендов «Знай наших». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Устройства оснащены собственным программным обеспечением. В год предприятие выпускает до 20 тысяч таких устройств, добавил Буйвидис.

Победителем в специальной номинации «Высокие технологии» оказалась компания BM GROUP «Фабрика инноваций». Предприятие разрабатывает интерактивное оборудование, такое как мультимедийные доски и интерактивные табло. Устройства компании используют в образовательных и социальных учреждениях, магазинах и других общественных местах.

В декабре прошлого года предприятие поставило свыше 130 интерактивных панелей для Первого московского образовательного комплекса. Сенсорными экранами можно управлять с помощью стилуса и касания руки.

Конкурс организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». Мероприятие проводят, чтобы стимулировать развитие перспективных отечественных брендов.

Победителей конкурса поддержат в продвижении на маркетплейсах и медиа, предоставят членство в бизнес-объединениях. А сотрудникам дадут доступ к образовательным программам и бесплатному участию в крупных мероприятиях.

Конкурс провели сразу в нескольких номинациях: «Высокие технологии», «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив» и «ИТ».

Он отметил, что столичная промышленность - движущая сила экономики и центр российский индустрии. Городские заводы каждый день вносят весомый вклад в развитие технологической независимости страны.

Одним из победителей конкурса в номинации «Потребительские товары» стала московская компания «Профит Хаус». Предприятие выпускает пластиковые экологичные товары для дома под брендом IDILAND. В ассортименте компании присутствуют более тысячи видов изделий из переработанных материалов, в том числе емкости для хранения и цветочные горшки. Каждый год товарная линейка бренда расширяется на 150 новых позиций.

В номинации «Наше наследие» победу одержала торгово-производственная компания «Южный Урал», которая под брендом Mother Russia выпускает одежду с принтами по тематике русской культуры и истории. По итогам прошлого года предприятие нарастило производство в три раза.

Технологии Москва
25 марта 2024, 11:59
Меры безопасности усилили на ВДНХ в Москве
Unsplash
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На ВДНХ в Москве усилили меры безопасности. Гостей пустят через арку Главного входа и проверят документы, сообщили на сайте выставочного комплекса.

«Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа», - объявила пресс-служба.

Охрана может проверить документы, поэтому посетителям посоветовали взять с собой паспорта или водительские удостоверения. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно закрыли, по территории комплекса запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах.

Стрельба в Crocus City Hall произошла вечером 22 марта.

Четверых террористов схватили и отправили под арест. В понедельник решили не открывать расположенный неподалеку торгово-развлекательный комплекс Vegas Crocus City.

ВДНХ Москва
24 марта 2024, 09:32
Собянин приехал в больницу к пострадавшим в Crocus City Hall
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в городской клинической больнице имени Боткина пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо москвичам, которые пришли сдать свою кровь для раненых. В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», - написал Собянин.

Сейчас в столичных больницах находятся 80 человек, за их жизни борются врачи. Мэр поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также всех тех, кто рискуя жизнями помогал на месте трагедии.

«Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концерт группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись расстреливать людей, затем устроили пожар. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших, по последним данным, выросло до 152.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Десятки стран осудили теракт.

Президент Эстонии Алар Карис ужаснулся жестокости смертоносной атаки на невинных людей.

Пожары Дети Больницы Врачи Россия Сергей Собянин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 13:26
Пассажиров московского метро начали досматривать на входе
РИА «Новости»
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В метрополитене Москвы усилили меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. Просим отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах», - уточнили в Дептрансе.

Силовики патрулируют станции, работает система видеоаналитики «Сфера» - она вычисляет людей из базы розыска и передает данные в полицию.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятым мерам. В Дептрансе напомнили, что безопасность в транспорте крайне важна.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар.

Погибли 115 человек , спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать подробности о произошедшем. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.

Метро Полиция Метро Москвы Дептранс Москвы Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 09:49
Все мероприятия на выставке «Россия» отменили после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Все культурно-развлекательные мероприятия, которые должны был пройти на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 23 и 24 марта, отменили. Информацию об этом опубликовали организаторы.

«Выставка „Россия“ соболезнует семьям погибших от террористического акта в Crocus City Hall», - указано на сайте форума.

Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления. В столице после теракта в целом отказались устраивать массовые мероприятия в выходные.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей в упор, а по зданию разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул мощный пожар, пламя было похоже на огненный вихрь.

В результате теракта погибли десятки людей, число жертв растет. В больницах - сотни раненых. Неравнодушные россияне массово идут в донорские центр, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва Стрельба в Crocus City Hall

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