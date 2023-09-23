Московские инженеры создали уникальные кабели для измерительных приборов

Читайте нас в:

«Разработка не просто заместила швейцарские аналоги, а превзошла их по ряду важных характеристик», - уточнил он.

Глава города отметил, что изделию не страшны удары, изгибы, вибрация, а также оно выдерживает помехи. Кроме того, кабели работают при экстремальных температурах - до -70 и до 85 градусов. Такие преимущества крайне важны для деятельности многих ключевых предприятий.

Собянин добавил, что кабели будут использовать в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.

Ранее на чемпионате высоких технологий команда из столицы завоевала первое место в общем зачете. Участникам удалось обогнать 32 сборные со всей страны.