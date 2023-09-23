Московские инженеры создали уникальные кабели для измерительных приборов
Столичные инженеры разработали уникальные кабели для приборов, которые измеряют параметры окружающей среды. Изобретение оказалось эффективнее зарубежных подобных систем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Разработка не просто заместила швейцарские аналоги, а превзошла их по ряду важных характеристик», - уточнил он.
Глава города отметил, что изделию не страшны удары, изгибы, вибрация, а также оно выдерживает помехи. Кроме того, кабели работают при экстремальных температурах - до -70 и до 85 градусов. Такие преимущества крайне важны для деятельности многих ключевых предприятий.
Собянин добавил, что кабели будут использовать в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.
Ранее на чемпионате высоких технологий команда из столицы завоевала первое место в общем зачете. Участникам удалось обогнать 32 сборные со всей страны.