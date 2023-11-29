Московские инженеры смогут обучаться на курсах по беспилотному транспорту

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Разработка и управление беспилотниками Открытие курсов способствует развитию технологий и подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт».

«Сегодня столичным промышленникам доступно 16 курсов, разработанных с партнерами проекта. Их число будет расти, поскольку области применения беспилотных систем постоянно расширяются», - отметил Овчинский.

Разработкой курсов занимались Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Государственный научный центр РФ ФГУП НАМИ, Московский политех, Российский технологический университет и Московский технический университет связи и информатики. Столичным инженерам предлагают курсы операторов БПЛА самолетного и мультимоторного типов, основы устройства и управления FPV-дронами и ряд других направлений.

Кадры решают все Директор Дирекции «Аэромобильность» МАИ Андрей Замковой отметил, что созданные программы важны для развития аэромобильности в России, беспилотники применяются в строительстве, логистике, поиске людей, сельском хозяйстве и нефтепромышленном комплексе.

«Для каждого из этих направлений необходимы не только технологии, но и люди, умеющие создавать и использовать такие решения. „Московская техническая школа“ предлагает ряд программ, которые помогут инженерам в максимально сжатые сроки получить актуальные знания для работы с инновационными технологиями», - заявил Замковой.

В Москве активно развивается направление беспилотного транспорта. В индустриальном парке «Руднево» недавно открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). Он объединил ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных аппаратов, уже 12 компаний стали его резидентами.