26 декабря 2023, 11:16

Московские ИИ-решения стали чаще использовать медучреждения Ямала

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При помощи столичных нейросетей медики обработали свыше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«За год почти в три раза выросло количество использующих московские нейросети медучреждений Ямала, и сегодня врачи 14 медицинских организаций региона пользуются умными алгоритмами при описании медицинских изображений», - уточнила она.

Ракова подчеркнула, что в следующем году совместная работа Москвы с ЯНАО продолжится. Столичные специалисты будут изучать исследования из медучреждений ЯНАО. Город предложит для анализа качественные сервисы, которые позволят выявлять сразу несколько патологий в одной анатомической зоне.

Заммэра добавила, что благодаря этому сотрудничеству возможности лучевой диагностики ЯНАО станут шире.

Ямальские врачи получили доступ к московским нейросетям в конце 2022 года на платформе HUB Telemed, которую создал Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе ИИ в сфере медицины за год. Особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов столицы.

Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
26 декабря 2023, 10:14
Церемония награждения лучших педагогов 2023 года прошла в Москве
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Итоги Года педагога и наставника в России подвели в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин вручил учителям государственные и городские награды, сообщили в пресс-службе правительства.

«Вы прошли огромный путь, вложили много своей души, таланта. Это, я думаю, если не вся, то значительная часть вашей жизни. Вы, конечно, сделали свою работу достойно. Москва гордится вами. Я вам тоже очень благодарен», - сказал мэр.

Глава города назвал современную учебную систему с ЕГЭ более сложной по сравнению с советской. По его словам, выпускникам нужно самостоятельно выбирать, куда им поступать, чтобы потом найти достойную работу. Сейчас учителя готовят школьников к самостоятельной жизни. Помогают адаптироваться в сегодняшних реалиях с интернетом и большим объемом образования.

«Вы блестяще справляетесь с огромным трудом, который на ваших плечах, той ответственностью, которая на ваших плечах. И безо всякого преувеличения вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире учителей», - подчеркнул он.

Система столичного образования насчитывает свыше 100 тысяч педагогов, которые принимают участие в учебно-воспитательном процессе. За 2022/2023 учебный год по должности «учитель» на первую квалификационную категорию аттестовали 2767 человек, на высшую квалификационную категорию - 6602 педагога.

Накануне состоялось награждение лауреатов XX премии Москвы в области медицины. В этом году на премию зарегистрировалось рекордное число научных коллективов - 98.

Награды Учителя Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 09:02
Более 100 тысяч уникальных находок археологи обнаружили за 12 лет в Москве
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Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет — свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 962 квадратных метра», - уточнил он.

Глава города отметил, что археологи в предстоящие месяцы займутся чисткой, описанием и реставрацией находок. В некоторых случаях на этот процесс уходит несколько лет. После всех необходимых работ находки передают в музеи. В этом году в их фонды поступило больше 3,4 тысячи предметов.

Собянин добавил, что во время раскопок на Чижевском подворье (Никольская улица) археологи нашли элементы браслетов XII века, выполненных из стекла. Там же обнаружили пряслица - фрагменты ручного веретена из шифера. На Большой Татарской улице нашли клад медных монет конца XIX - начала XX веков. При раскопках на Чижевском подворье также обнаружили детские игрушки из глины в виде человечка в зимней одежке и лошадки XVI–XVII веков.

На Тверском бульваре археологам удалось найти чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке, а на Яузской улице - небольшую чернолощеную кубышку XVII века и стеклянную бутылку из-под лимонада XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи также достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.

Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет - свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Археология Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 09:00
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице во вторник
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В Москву вновь пришла оттепель. Во вторник воздух прогреется до +1 градуса, пройдет мокрый снег, а на дорогах будет скользко, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москву вновь пришла оттепель. Во вторник воздух прогреется до 1 градуса, пройдет мокрый снег, а на дорогах будет скользко, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием небольшого, частного циклона. В первой половине дня регион окажется в его теплом секторе, а по мере продвижения облачного вихря на восток, переместится в более холодную тыловую часть», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно, пройдет снег, местами мокрый. Дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут отметки -1… 1 градус. Ночью похолодает до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до 2 градусов. В ночные часы ожидается до -7 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру подрастет до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Желтый уровень опасности также объявили в Москве 26 декабря из-за гололедицы и ветра. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 четверга.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
26 декабря 2023, 07:56
Парковки в Москве сделают бесплатными на время новогодних каникул
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Парковки в Москве на время новогодних каникул станут бесплатными. Исключение сделают только для паркингов со шлагбаумом, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», - объявил он.

Без оплаты заработают паркинги на всех улицах , в том числе тех, где действуют тарифы по 380 и 450 рублей в час. Исключение сделают для парковок со шлагбаумом - за них придется рассчитаться по обычному тарифу.

Такую акцию устраивают регулярно. Например, московские парковки работали без взимания платы в День народного единства , майские праздники и Международный женский день.

Накануне Нового года в городе украсили общественный транспорт , в том числе трамваи, электробусы и автобусы. По Кольцевой линии метро можно прокатиться на «вязаном» поезде, а в центре города на таком же электробусе. «360» сделал подборку праздничных площадок Москвы и Подмосковья.

Дороги Новый год Сергей Собянин Москва 2023

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