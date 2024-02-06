Московские хирурги прооперировали девочку с редкой патологией аорты

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«При обследовании пациентки было выявлено, что на уровне почечных артерий аорта на протяжении пяти–шести сантиметров сужалась до нитевидного состояния», - уточнил замглавврача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов.

Девочку из Иркутской области врачи стали наблюдать сразу после рождения из-за высокого артериального давления. Во время обследования выяснилось, что причина этого кроется в почти полном прерывании аорты.

На лечение пятимесячную девочку направили в отделение детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. После более тщательного обследования медики выявили и другие проблемы - из-за нарушения кровоснабжения сильно страдали почки.

Специалисты решили прооперировать маленькую пациентку. Во время операции медики выполнили протезирование аорты и вшили синтетический протез.

Сухов пояснил, что сосудистый протез нужно было вшивать выше устьев почечных артерий, и остановка кровотока в аорте вызвала бы гибель почек. Поэтому их на время удали из организма и поместили на лед.

Сложнейшая операция длилась более десяти часов и закончилась благополучно. Послеоперационный период под наблюдением специалистов также прошел без осложнений.

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