06 февраля 2024, 16:12

Московские хирурги прооперировали девочку с редкой патологией аорты

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В Москве специалисты детской клинической больницы имени Пирогова провели сложную операцию девочке с редкой патологией аорты. За жизнь ребенка врачи боролись больше 10 часов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«При обследовании пациентки было выявлено, что на уровне почечных артерий аорта на протяжении пяти–шести сантиметров сужалась до нитевидного состояния», - уточнил замглавврача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов.

Девочку из Иркутской области врачи стали наблюдать сразу после рождения из-за высокого артериального давления. Во время обследования выяснилось, что причина этого кроется в почти полном прерывании аорты.

На лечение пятимесячную девочку направили в отделение детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. После более тщательного обследования медики выявили и другие проблемы - из-за нарушения кровоснабжения сильно страдали почки.

Специалисты решили прооперировать маленькую пациентку. Во время операции медики выполнили протезирование аорты и вшили синтетический протез.

Сухов пояснил, что сосудистый протез нужно было вшивать выше устьев почечных артерий, и остановка кровотока в аорте вызвала бы гибель почек. Поэтому их на время удали из организма и поместили на лед.

Сложнейшая операция длилась более десяти часов и закончилась благополучно. Послеоперационный период под наблюдением специалистов также прошел без осложнений.

Врачи в Москве также спасли столетнюю пациентку с проблемами сердца. Пенсионерке вовремя установили кардиостимулятор.

Дети Врачи Москва
06 февраля 2024, 14:57
Москву накроют интенсивные снегопады в среду
РИА «Новости»
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В течение суток в Москву придет стремительный циклон, который принесет с собой интенсивный снегопад, шквальный ветер и снежные бури. Об этом РБК рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров», - рассказал он.

По словам синоптика, сильный снегопад будет кратковременным. Он начнется после полудня 7 февраля и закончится в ночь на 8 февраля. За это время в городе выпадет от шести до 11 миллиметров осадков, около четверти месячной нормы.

Грядущие снегопады могут побить рекорд 29-летней давности, когда осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

При этом в Минэкологии сообщили, что зимы в Подмосковье стали более теплыми за последние 30 лет. Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 14:15
Общежитие класса «люкс» для студентов «Бауманки» почти достроили в Москве
РИА «Новости»
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Строительство общежития для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве вышло на финишную прямую. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Реализуемый объект - совершенно уникальный формат проживания для будущих ученых. Фактически, студенты будут размещаться в объекте класса „люкс“ в центре столицы», - отметил заммэра.

Два корпуса общежития будут включать 620 жилых блоков. Готовность корпусов «Спектр» и «Стрела» оценили в 99% и 75% соответственно. Параллельно идет благоустройство территории кампуса.

Помещения площадью приблизительно 40 квадратных метров с высокими потолками в 2,7 метра и современным панорамным остеклением рассчитаны на четырех человек. Жилые блоки оснастят отдельной кухней. Из окон некоторых комнат будет виден Лефортовский парк, а с верхних этажей второго корпуса - Центральный кластер и другие участки кампуса.

Инновационный дизайн объекта уже отметили Архитектурной премией Москвы в прошлом году.

Осенью мэр столицы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана : многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.

Строительство Студенты Андрей Бочкарев Москва
06 февраля 2024, 14:14
Ефимов: Москва в 2023 году предоставила около 28 гектаров земли под МФЦ
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В 2023 году столица выделила компаниям почти 28 гектаров земли для возведения многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов. Новые объекты появятся в восьми административных округах города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли общей площадью 27,8 гектара для строительства многофункциональных центров. В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы», - рассказал Ефимов.

По его словам, площадь этой коммерческой недвижимости составит более 400 тысяч квадратных метров.

Столица предоставляет земельные участки под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать объекты, помогающие развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Предпочтение отдают новым производствам, спортивным комплексам и социальным объектам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что инвесторам предоставили землю в аренду без торгов на пять лет. За этот срок компании обязаны построить объекты и ввести их в эксплуатацию, уточнил Гаман.

По его словам, самый большой объем коммерческой недвижимости появится в центре столицы, где возведут около 96 тысяч квадратных метров.

«Там появятся административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание», - сказал министр правительства Москвы.

Еще один объект, торговый центр с гостиницей и паркингом площадью 51,3 тысячи квадратных метров, инвестор построит возле станции метро «Авиамоторная». Также в Бирюлеве Восточном появится семейный досуговый комплекс площадью 5,3 тысячи квадратных метров.

Недвижимость Москва
06 февраля 2024, 14:02
Пересадочные станции метро в Москве оснастят новой напольной навигацией
РИА «Новости»
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В московском метро на пересадочных станциях разместят новую напольную навигацию. Ее оформят в стиле столичной подземки с уже знакомыми пассажирам символами и пиктограммами, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Навигационные указатели начали появляться в 2014 году. Ориентироваться по ним удобно и просто, их легко заметить, даже когда спешишь. Сейчас мы проектируем новые элементы, пассажиры скоро смогут их увидеть», - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Напольную навигацию дополнят пересадками на Московские центральные диаметры.

Ликсутов добавил, что в 2024-м указатели маршрутов будут производить из специального термопластика, который нанесут на напольное покрытие. До этого рабочие вынимали плитку и меняли ее на другую - навигационную.

Благодаря новой технологии специалисты сохранят отделку станции метро и быстрее нанесут навигационные фрагменты. Несколько указателей разместят на полу за один ночной перерыв.

Рабочие также приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки.

Метро Максим Ликсутов Москва

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