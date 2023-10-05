Московские фонтаны начали готовить к зиме

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«Специалисты Комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы», - уточнил он.

Заммэра отметил, что в первую очередь рабочие сольют из фонтанов воду, продуют трубопроводы, очистят чаши и другие элементы конструкций. По окончании подготовки они начнут консервацию сооружений.

Фонтаны, оснащенные сложными инженерными системами и декором, закроют защищающими устройствами. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закроют экранами.

Бирюков добавил, что в зимнее время коммунальщики приступят к подготовке фонтанов к весне. Специалисты проверят и отремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также проведут профилактические работы коммуникаций и диагностику гидравлики. Как правило, новый сезон фонтанов открывают в конце апреля.

Ранее в Москве начался отопительный сезон. Город подключил уже более 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов.