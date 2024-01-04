04 января 2024, 17:00

Московские энергетики вернули свет в дома на северо-востоке города

РИА «Новости»
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Энергоснабжение обесточенных домов на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции в Отрадном восстановили. Об этом со ссылкой на компанию «МЭС Центр» (входит в «Россети») сообщило РИА «Новости».

В организации заявили, что поставки энергоснабжения потребителей возобновили в нескольких кварталах Северо-Восточного административного округа Москвы после технологического нарушения на подстанции. В пресс-службе особо отметили, что аварийно-восстановительные работы пока продолжаются.

Подачу электричества в большую часть домов на время ремонта восстановили по резервным каналам в течение полутора часов после аварии.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства заявил, что пожар на подстанции привел к отключению тепловых пунктов. Без отопления остались дома районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

«Несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идет сейчас наладка систем отопления. На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению», - привело слова Бирюкова агентство «Москва».

Заместитель мэра добавил, что власти города выделили около 100 дополнительных дизельных генераторов, чтобы обеспечить работу резервной системы отопления до завершения работ.

Мэр Москвы Сергей Собянин после отключения ряда домов от электричества и отопления объявил о создании оперативного штаба для привлечения всех городских служб к ликвидации последствий нештатной ситуации. Он подчеркнул, что жители, которых коснулась авария, получили всю необходимую помощь.

Пожары ЖКХ Электричество Отопление Коммунальные аварии Москва
04 января 2024, 14:00
Электричество в дома Москвы подали по резервной схеме после пожара на подстанции
РИА «Новости»
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Оперативный штаб для восстановления подачи тепла и электричества в дома на северо-востоке Москвы создали после пожара на подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.


Он напомнил, что после пожара на подстанции на северо-востоке города ряд зданий остался без энергоснабжения. Часть домов перевели на резервную схему поставки электричества.

Для полноценного восстановления подачи тепла и энергии власти Москвы создали оперативный штаб. К работам привлекли все городские службы. Жителям домов, которые затронула авария, оказали всю необходимую помощь.

По данным московского главка МЧС, пожар произошел на трансформаторной подстанции в Высоковольтном проезде в районе Отрадное. Энергетики перевели часть потребителей на резервную схему электроснабжения.

Telegram-канал Shot сообщил, что после пожара на подстанции в домах Отрадного, Алтуфьева и Бибирева произошли отключения воды, отопления и света.

Пожары Электричество Отопление Коммунальные аварии Сергей Собянин Москва
04 января 2024, 02:06
Москвичам рассказали, когда ослабнут сибирские морозы
РИА «Новости»
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Сильные морозы, характерные для регионов Сибири, будут наблюдаться в Москве до конца новогодних праздников. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекордов не будет, но это очень опасная погода. На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше», - сказал он.

По словам синоптика, при такой погоде опасным является даже несильный ветер. При порывах ветра в пять метров в секунду уже возможна угроза обморожения.

Вильфанд отметил, что самым холодным днем в Москве будет 4 января. В четверг днем температура воздуха составит -21 до -22 градусов, ночью - -26…-31 градуса.

Самый теплый день придется на 6 января - днем будет наблюдаться -12-…-14 градусов. Такая температура на 10 градусов ниже многолетних значений.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильных морозов в Москве и Московской области. Гидрометцентр предупредил об опасности гололедицы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
03 января 2024, 12:07
Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году увеличилась до 275 гектаров
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Благодаря открытию нового индустриального парка площадь особой экономической зоны «Технополис Москва» увеличилась на 53 гектара. Теперь на территории с особым юридическим статусом трудятся более 16 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Важным событием уходящего года стало открытие индустриального парка „Руднево“, который стал шестой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“. Таким образом, территория особой экономической зоны столицы увеличилась на 53 гектара и превысила 275 гектаров», - объявил он.

В «Рудневе» построили 19 корпусов площадью 213,7 тысячи квадратных метров. В них открыли конструкторское бюро, производство банкоматов, электрических конденсаторов, медицинских изделий, оборудования для промышленной сортировки отходов и другой продукции. Среди резидентов индустриального парка - Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединил 12 отечественных разработчиков, производителей цифровых геоинформационных платформ и беспилотных летательных аппаратов.

На этой индустриальной площадке откроют еще несколько корпусов, они уже в активной стадии строительства. В будущем «Руднево» даст работу 15 тысячам специалистов.

В общей сложности в ОЭЗ «Технополис Москва» вошли более 200 предприятий со штатом свыше 16,3 тысячи человек. Кроме «Руднево» они открыли свои производства на площадках «Печатники», «Микрон», «Алабушево», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Бизнес Экономика Москва 2023
03 января 2024, 09:27
Столичный производитель уборочного инвентаря выпустил более 150 тысяч изделий в 2023 году
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Столичная компания по производству уборочного инвентаря выпустила более 150 тысяч изделий в 2023 году. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Предприятие с октября 2022 года производит плоские насадки для швабр, тряпки и салфетки для уборки. Компания также поставляет пластиковые ведра, щетки, уборочные тележки и многое другое.

«Более 250 предприятий в Москве представляют легкую промышленность, на них трудоустроены около четырех тысяч человек. Столичные фабрики и заводы повышают качество продукции и наращивают объемы производства. Например, предприятие „Диагональ-Текстильторг“ в 2023 году выпустило более 150 тысяч изделий. За этот период компания отгрузила товаров более чем на четыре миллиона рублей», - рассказала Степанова.

В январе 2024 года компания намерена запустить в производство веревочные насадки для швабр - их используют для влажной уборки.

«Мы предъявляем высокие требования к качеству своей продукции, отслеживаем все этапы производства: начиная от закупки сырья и заканчивая упаковкой и доставкой товара», - отметил гендиректор компании Дмитрий Воронов.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, где производят электронику, одежду, лекарства, мебели и многое другое. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем вдвое.

Заводы Промышленность Москва 2023

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