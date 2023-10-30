Московские цветники подготовили к зиме

По его словам, растения подкормили удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить их морозостойкость. Также их обработали от болезней и вредителей и подрезали. Кустовые розы закрыли специальным защитным материалом.

«На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов», - рассказал Бирюков.

На главных магистралях столицы создали тематические клумбы в виде национальных узоров и сказочных образов, а цветники на Северном речном вокзале украсили геометрическими фигурами разных цветов. Кроме того, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появились яркие орнаменты из щепы.

Ранее два участка на Цветном бульваре благоустроили в Москве.