11 января 2024, 09:09

Московские аэропорты продолжили работу в штатном режиме на фоне снегопада

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Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» в Москве приготовились к снегопаду. Воздушные гавани будут работать в штатном режиме на фоне непогоды, сообщило РИА «Новости».

«Аэропорты „Шереметьево“ и „Жуковский“ работают штатно на фоне снегопада», - отметили в агентстве.

В среду вечером синоптики предупредили жителей Москвы о сильном снегопаде в ночь на 11 января.

Представители аэропорта «Жуковский» сообщили РИА «Новости», что сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Прибытия и отправления рейсов проходят по расписанию. В «Шереметьево» также уточнили, что аэропорт работает штатно. Рейсы по расписанию.

«Желтый» уровень погодной опасности накануне ввели в Москве и области. По данным синоптиков, до 21:00 четверга в столице будет сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, жителей предупредили о сильном снеге.

Аэропорт Шереметьево Жуковский Погода в Москве Москва
11 января 2024, 08:45
Собянин рассказал о планах застройки территории бывшего автозавода «ЗИЛ» на 2024 год
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Территорию бывшего автозавода ЗИЛ преобразили в 2023-м. Промзону продолжат застраивать недвижимостью в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. Здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое», - отметил он.

Глава города уточнил, что в минувшем году удалось реализовать все намеченные планы, связанные с развитием территории бывшего автозавода «ЗИЛ». В частности, достроили 546,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе три детских сада для 570 воспитанников. Благоустроили набережные Марка Шагала и Южного речного вокзала, а также открыли после ремонта сам вокзал.

В этом году достроят почти 583 тысячи «квадратов» жилой и нежилой недвижимости. Мэр добавил, что специалисты приступили к реконструкции Центральной спортивной арены «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Там будут проводить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. На деньги города начали возводить детско-взрослую поликлинику и пожарное депо. Инвесторы приступили к строительству здания гостиничного типа на 909 номеров и поликлиники.

В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» также планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал.

Строительство Сергей Собянин Москва
10 января 2024, 19:26
Вода хлещет с потолка. Три дома затопило на востоке Москвы
Freepik
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В Восточном округе Москвы затопило три дома. В квартирах с потолков течет вода, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Измайлово и Гольяново».

По словам местных жителей, на улице Байкальской в доме № 18 в третьем и четвертом корпусах с 6 января прорывает горячее водоснабжение, затапливает технические этажи, квартиры и подъезды.

«УК отключила отопление - люди мерзнут. На заявки реакции нет», - пожаловались жильцы.

В Измайловском проезде прорвало трубу в «реновационной» новостройке № 5/1 во втором подъезде. Собственник квартиры запечатлел на камеру смартфона, как с потолка льются мощные потоки воды. Эти роликом поделилась в своем Telegram-канале экс-депутат района Измайлово Екатерина Ахапкина.

«Новый дом, построен по программе реновации. Помимо всех благ, жителям и их гостям доступен еще тропический душ. А если серьезно, я бы задала вопрос к подрядчику, кто этот дом строил и тем, кто это непотребство принимал», - написала она.

Ахапкина посоветовала жителям бороться с этой проблемой всеми доступными методами.

На 3-й Парковой улице в доме № 30 аналогичная ситуация: в квартирах с потолка льется вода с 07:00.

В центре Москвы на Кудринской площади также затопило высотку. Вода лилась по этажам более часа.

ЖКХ Коммунальные аварии Москва
10 января 2024, 17:58
Москвичам пообещали аномальное потепление ночью
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Аномальное потепление придет в Москву предстоящей ночью. Столбики термометра поднимутся до нулевой отметки, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение ночи будет происходить аномальное повышение температуры, поскольку к Москве приближается циклон, и воздух будет перемещаться с юга», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что температура начнет повышаться вечером и к утру воздух прогреется на 10 градусов: от -10 до 0 градусов.

По словам Вильфанда, к утру четверга ожидается поступление холодных воздушных масс, из-за которых за день температура снизится от 0 до -10…-13 градусов.

Синоптик добавил, что 11 января прогнозируется снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Это значит метель, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица. Очень сложный день для автотранспорта», - заключил он.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и снега. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 11 января.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
10 января 2024, 17:56
Спасатели помогли чайке, примерзшей ко льду на Москве-реке
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Спасатели помогли чайке, которая примерзла ко льду на Москве-реке. Птица оказалась в беде в районе набережной Тараса Шевченко, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

В ведомстве уточнили, что о примерзшей чайке на льду Москвы–реки сообщили сотрудники пожарно-спасательного центра в среду днем.

Дежурный экипаж спасателей на аэролодке «Север» через считанные минуты прибыл к месту. Птицу вызволили из ледяного плена. Как оказалось, у нее было повреждено крыло.

Специалисты привезли чайку на станцию и обратились в благотворительный фонд помощи животным, чтобы птицу передали в заботливые руки.

Ранее в Москве стартовала экоакция «Накорми птицу». Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых. Сегодня помощь животным вместе с волонтерами оказывают более 12,8 тысячи человек.

Спасатели Птицы Москва

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