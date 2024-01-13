«Московская техническая школа» открыла программу «Инженерия наноматериалов»

Он отметил, что использование наноматериалов перспективно не только в микроэлектронике, но в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания энергоэффективных, быстрых и компактных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений.

«Программа „Московской технической школы“ позволит инженерам сформировать необходимый набор профессиональных компетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов и приборных структур на их основе», - подчеркнул Овчинский.

Участники программы научатся разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, определять их химические, физические и механические свойства, оценивать структуру и фазовый состав. Они также освоят главные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научатся выбирать программное и прикладное обеспечение для выполнения поставленных задач.

Очно-дистанционная программа рассчитана на 250 академических часов. Слушатели получат диплом о переподготовке с присвоением квалификации «инженер-технолог».

Проректор по научной работе МИЭТ, директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов рассказал, что российские предприятия микроэлектроники зафиксировали нехватку квалифицированных сотрудников. Кадровый вопрос становится все более актуальным в связи с поставленной правительством РФ задачей по созданию независимой от зарубежных компаний электронной компонентной базы.

«Дополнительная профессиональная образовательная программа переподготовки, которую мы запустили совместно с МТШ, позволяет подготовить технологов микроэлектронного производства, приближая нас к решению поставленной задачи», - отметил Гаврилов.

«Московская технологическая школа» - проект московского правительства, созданный в 2021 году. За время работы там подготовили более 2,1 тысячи инженеров.

Для сотрудников предприятий предусмотрели свыше 140 программ повышения квалификации, а также открыли восемь общих направлений: «Беспилотный транспорт», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Передовые химические технологии», а также четыре специальных: «Бережливое производство», «Охрана труда», «Промышленные практики» и «Технологии пищевой промышленности».