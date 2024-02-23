Московская неделя моды стартует в столице в марте
С 1 по 8 марта пройдет вторая Московская неделя моды. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
В дни открытия и закрытия модного мероприятия состоятся коллективные показы российских дизайнеров, в которых будут участвовать артисты.
С 2 по 7 марта в центральном выставочном зале «Манеж» дизайнеры из разных регионов России презентуют свои коллекции.
В показах примут участие иностранные модельеры по двустороннему договору о сотрудничестве, подписанному во время форума BRICS+ Fashion Summit.
В течение всей Московской недели моды в ЦВЗ «Манеж» можно будет купить одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там же будет работать В2В-шоурум - профессиональная площадка для бизнесменов.
В феврале и марте на ВДНХ посетители также смогут ознакомиться с экспозициями, посвященными искусству и литературе. В том числе гостям расскажут о моде XIX века.