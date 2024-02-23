Московская неделя моды стартует в столице в марте

Цифровые технологии позволили сделать надомное обслуживание в Москве эффективнее и доступнее. Функциональная диагностика формирует индивидуальный набор услуг, связанных с потребностями конкретного человека, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежедневно наши сотрудники приходят к своим подопечным, для которых становятся не только незаменимыми помощниками по хозяйству и приятными собеседниками, но и по-настоящему близкими людьми», - отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.

Он пояснил, добиться таких результатов получилось, когда изменили подход к оказанию помощи на дому и активно стали внедрять онлайн-сервисы и технологии. Теперь они часть системы надомного обслуживания.

В частности, функциональная диагностика помогает подобрать услуги для каждого человека в соответствии с его потребностями. В прошлом году провели почти сотню тысяч таких диагностик. Это позволило москвичам получить и квалифицированную, и адресную помощь.

Соцработники сейчас могут выполнять бытовые дела и решать вопросы, с которыми горожане не справляются сами. По итогу жизнь подопечного становится более комфортной.

Помощь на дому теперь можно получить быстрее. Подать заявление на надомное обслуживание предлагается прямо из дома на mos.ru без сбора справок. Помочь с этим могут близкие.

Ранее москвичам рассказали о режиме работы госучреждений в праздники. Большинство организаций продолжат работу в обычном режиме.