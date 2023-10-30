30 октября 2023, 10:38

Московская косметическая фабрика «Свобода» отметила 180 лет

Сайт мэра и правительства Москвы
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Столичной косметической фабрике «Свобода» исполнилось 180 лет. Ее сотрудники каждый месяц производят больше шести миллионов изделий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«У предприятия богатая история. Здесь делали парфюм, мыло, средства для спортсменов и даже грим для артистов», - уточнил он.

Глава города отметил, что предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, ассортимент различной косметики, зубных паст, шампуней достиг 360 наименований. За последние 70 лет фабрике удалось выпустить свыше 430 миллионов тюбиков известного детского крема.

Собянин добавил, что в общей сложности в Москве больше четырех тысяч человек трудятся на более чем 30 косметических фабриках. С января по август этого года выпуск мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств в столице увеличился 17%. Таких результатов получилось добиться в том числе при поддержке города.

Ранее московская компания первой в России разработала навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта, способную питать два автомобиля одновременно. Новинку будут размещать на фасадах домов, торговых центров и офисных зданий.

Сергей Собянин Москва 2023
30 октября 2023, 14:42
Москвичам рассказали о работах по благоустройству у станции метро «Медведково»
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Основные работы первого этапа благоустройства территории у станции метро «Медведково» в Москве завершились. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, основной задачей проекта благоустройства было увеличение доступности станции для пешеходов и водителей.

«В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома 12а до дома 17, корпус 1», - рассказал заммэра.

Во время работ строители убрали воздушные провода и проложили дополнительную систему водостока протяженностью около 40 метров.

Вблизи станции заменили покрытие тротуаров, восстановили разрушенные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Также здесь отремонтировали покрытие дорог и въездов во дворы.

Рабочие организовали четыре дополнительные пешеходные зебры, установили 26 опор контрастного освещения на наземных пешеходных переходах и 13 современных остановочных павильонов.

Кроме того, рядом со станцией появилась организованная парковка на 22 машино-места возле кинотеатра «Ладога», общее количество парковочных мест составило около 120.

Также на территории обновили 95-метровую лестницу и обустроили площадки со скамейками, лавочками-клумбами и кадками с деревьями. На участке разбили более 40 тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью посадят более 50 деревьев.

Второй этап работ пройдет в 2024 году и будет включать обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкая и Грекова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза» в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
30 октября 2023, 14:18
Московский производитель нарастил выпуск на 12% благодаря нацпроекту
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московская компания «Лино», производящая металлоконструкции марки Stallin, увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

Для пилотного потока предприятие вместе с экспертами выбрало производство оцинкованного профнастила, используемого для строительства крыш. Доля изделия в общей выручке компании составила 85%.

Благодаря методам бережливого производства предприятие выявило и устранило главные проблемы. В частности, удалось найти и применить лучшие способы для процесса обслуживания и скорости работы ключевого оборудования. Это позволило не терять время при выпуске в автоматическом режиме и снизить простои на линии, а также сократить вероятность брака.

Теперь каждую партию из 20 тонн профнастила изготавливают вместо 54 часов - 30. Кроме того, объем производства увеличился с 21 до 23,5 тонны на человека в смену. Благодаря этому экономия компании превысила больше 72 миллионов рублей.

Предприятие планирует внедрить полученный на первом этапе нацпроекта опыт в другие процессы. Два сертифицированных внутренних тренера обучат методу бережливого производства 11 сотрудников.

Ранее московская компания «Злаки на завтрак» , известная под брендом Mätti, увеличила объем производства батончиков мюсли на 15% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

Бизнес Нацпроекты Москва 2023
30 октября 2023, 13:20
Первый этап программы реновации завершили в районе Южное Тушино в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Южное Тушино в Москве расселили все шесть домов в рамках первого этапа программы реновации. Ключи от новых квартир получили около 280 семей, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Новые квартиры получили около 280 семей, ранее проживавших в этих домах. Они переехали в современное комфортное жилье, расположенное в трех новостройках на территории района», - подчеркнул он.

Кроме этого, в районе строят еще два дома, а еще для трех зданий готовят проектную документацию.

В Южном Тушине в ближайшее время займутся комплексным развитием территории бывшей промзоны. Там построят дома общей площадью 550 тысяч квадратных метров, из которых 175,5 тысячи «квадратов» отдадут под реновацию.

В Москве с начала года ключи от новых квартир получили свыше 120 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве
30 октября 2023, 12:40
Высота снежного покрова в Москве достигла семи сантиметров
Сайт мэра и правительства Москвы
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Снежный покров в Москве вырос до семи сантиметров. Такие показатели наблюдали утром в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 30 октября в 09:00 специалисты на ВДНХ зафиксировали четырехсантиметровую высоту снежного покрова в Москве. На других городских метеостанциях высота снега варьировалась от одного на Балчуге до семи сантиметров в Тушине.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Дмитрове - девять сантиметров.

Леус добавил, что утром во вторник часть сугробов растает, а в оставшихся местах их высота уменьшится до одного-двух сантиметров. Вечером снега уже и вовсе не останется в столице.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и гололеда. Оно будет действовать до 15 часов 30 октября.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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