Московская косметическая фабрика «Свобода» отметила 180 лет

«У предприятия богатая история. Здесь делали парфюм, мыло, средства для спортсменов и даже грим для артистов», - уточнил он.

Глава города отметил, что предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, ассортимент различной косметики, зубных паст, шампуней достиг 360 наименований. За последние 70 лет фабрике удалось выпустить свыше 430 миллионов тюбиков известного детского крема.

Собянин добавил, что в общей сложности в Москве больше четырех тысяч человек трудятся на более чем 30 косметических фабриках. С января по август этого года выпуск мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств в столице увеличился 17%. Таких результатов получилось добиться в том числе при поддержке города.

Ранее московская компания первой в России разработала навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта, способную питать два автомобиля одновременно. Новинку будут размещать на фасадах домов, торговых центров и офисных зданий.