19 февраля 2024, 07:26

Московская компания выпустила линейку оборудования для вакуумного напыления

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Системы вакуумного напыления используют во многих областях промышленности. Новую линейку такого современного оборудования разработало и запустило в производство московское предприятие «САВТЭК». Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что созданные для бизнеса условия работы в Москве позволяют увеличить объемы выпуска продукции и расширить ассортимент для клиентов.

«Столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности», - рассказал Овчинский.

Министр добавил, что в год компания производит не менее 10 единиц установок.

Вакуумное напыление используют в микроэлектронике для нанесения на схемы тонких пленок для подложки. Оно помогает наносить покрытие равномерно, что особенно важно.

Такие же системы используют в авиации для покрытия турбин специальным материалом, а также в сфере производства металлических изделий. Благодаря нанесенной пленке детали не подвергаются коррозии, а их срок службы значительно увеличивается.

Разработанные компанией «САВТЭК» системы работают на уникальном программном обеспечении. Управлять установкой можно через экран на передней панели или удаленно.

В прошлом году компания в два раза увеличила мощности своего предприятия и наняла 25 новых сотрудников. Но на этом компания не остановится и продолжит расширение производства для вывода на рынок новых линеек продукции. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Крылов.

«В планах на 2024 год - создать полноценную испытательную лабораторию, закупить для участка механообработки оборудование для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - поделился он.

В рамках программы импортозамещения московская фирма стала единственным производителем в России вакуумных печей для пайки и корпусирования полупроводников силовых приборов и микросхем. Работа над проектом закончилась в 2022 году, на сегодняшний день компания выпустила уже восемь печей и еще три находятся в стадии сборки.

Принятые в Москве более 20 мер поддержки для промышленных предприятий увеличили количество работающих площадок до 4,2 тысячи. Их число ежегодно увеличивается, обеспечивая рынок различными товарами. Предприниматели для расширения производства могут рассчитывать на целевые займы и субсидии, а также другие антикризисные инструменты.

Бизнес Промышленность Москва
16 февраля 2024, 13:28
Циклон Рикса придет в Москву на выходных
РИА «Новости»
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Москвичи смогут отдохнуть от снегопада только в субботу, а уже в воскресенье осадки в столице продолжатся. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«Завтра осадки сойдут на нет», - пообещал синоптик.

По его словам, в субботу выпадет не больше трех миллиметров снега. В городе будет очень ветрено, с порывами до 15 метров в секунду. Температура составит минус 1-3 градуса.

В воскресенье осадки будут смешанными, горожан ждет мокрый снег, снег с дождем. Они ожидаются довольно обильными - от двух до четырех миллиметров. Столбик термометра установится на отметке около нуля градусов. Местами ожидается гололед.

«Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон», - добавил Ильин.

Синоптик добавил, что виной прошедшему снегопаду на минувшей неделе был циклон Георг. В выходные же на смену ему придет циклон Рикса.

«Уже в воскресенье температура начнет понижаться после около нулевых скитаний, и в понедельник ночью в Москве похолодает до -7…-9. Следующее тепло придет где-то с четверга», - заключил синоптик.

Сегодня высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы. Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова, на ВДНХ она выросла до 62 сантиметров.

Прогноз погоды Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
16 февраля 2024, 11:15
Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы
РИА «Новости»
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Сугробы в Москве впервые за эту зиму достигли высоты в 62 сантиметра. Об этом сообщил в Telegram-канале  ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова. За несколько дней выпала четверть месячной нормы осадков, за последние сутки на улицах добавилось восемь сантиметров снега.

«Такое значение превышает полторы климатических нормы (163%)», - отметил синоптик.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 62 сантиметра. Она была почти рекордной для 16 февраля: суточный рекорд 1994 года составляет 63 сантиметра.

Высота сугробов немного варьируется в зависимости от района: на Балчуге - 57 сантиметров, а у МГУ - 67. В области самый большой уровень снега зафиксировали в Волоколамске - 63 сантиметра, на сантиметр меньше - в Черустях и Павловском Посаде.

Зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега. Она стала самой снежной за десятилетия.

Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
16 февраля 2024, 10:51
Территорию у МЦД-4 «Внуково» благоустроили в Москве
РИА «Новости»
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У станции МЦД-4 «Внуково» в Западном административном округе Москвы расширили тротуары и добавили пешеходные переходы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках проекта специалисты создали более удобные пути от жилых комплексов к новой станции.

«В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утесова и Исаака Дунаевского», - отметил заммэра.

У станции обновили асфальтобетонное покрытие на площади более 7,6 тысячи квадратных метров, установили около 40 новых фонарей и два установочных павильона, провели водоотводную сеть длиной около 240 метров. Также на территории оборудовали парковочные карманы и расширили тротуары.

Кроме того, пространство вокруг озеленили, высадив новые деревья и кустарники, а существующие газоны привели в порядок.

В этом году в Москве благоустроят территории у 34 транспортных объектов. Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла.

Благоустройство МЦД Петр Бирюков Москва
16 февраля 2024, 10:07
Ефимов: Москва выделила свыше 65 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО
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В 2023 году столица предоставила более 65 гектаров земли для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 65,1 гектара земли для реализации 10 масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость», - рассказал Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров.

Цель МаИП - осваивать свободные городские земли, чтобы увеличивать число рабочих мест, развивать инфраструктуру и повышать объемы инвестиций в экономику столицы. Для реализации масштабных инвестиционных проектов Москва выделяет земельные участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.

«В рамках реализации МаИП в ТиНАО город предоставил инвесторам 0,9 гектара земли для возведения двух многофункциональных комплексов площадью свыше 91 тысячи квадратных метров, более 50 гектаров - для строительства производств и технопарка общей площадью более 270 тысяч квадратных метров, 3,7 гектара - для возведения двух учреждений образования площадью 22,6 тысячи квадратных метров», - перечислил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в районе поселка Газопровод откроется детсад, рассчитанный на 225 воспитанников. В Троице город предоставил земли для второй очереди стартап-студии «ТехноСпарк», включающей несколько зданий. Производственные помещения займут 7,5 тысячи квадратных метров, лабораторные - четыре тысячи квадратных метров, административные здания - 1,5 тысячи квадратных метров.

В поселениях Краснопархское, Вороновское, Щаповское и Толстопальцево в рамках МаИП инвесторы создадут новые производства или модернизируют промышленную инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, для реализации масштабных промышленных проектов город выделил инвесторам свыше 50,5 гектара земли. На этих участках возведут заводы, выпускающие продукты питания, готовые модули для домостроения и многокомпонентное технологическое оборудование.

«На новых предприятиях будет организовано свыше 8,6 тысячи рабочих мест», - подытожил Овчинский.

Экономика Москва

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