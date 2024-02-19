Московская компания выпустила линейку оборудования для вакуумного напыления

Он подчеркнул, что созданные для бизнеса условия работы в Москве позволяют увеличить объемы выпуска продукции и расширить ассортимент для клиентов.

«Столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности», - рассказал Овчинский.

Министр добавил, что в год компания производит не менее 10 единиц установок.

Вакуумное напыление используют в микроэлектронике для нанесения на схемы тонких пленок для подложки. Оно помогает наносить покрытие равномерно, что особенно важно.

Такие же системы используют в авиации для покрытия турбин специальным материалом, а также в сфере производства металлических изделий. Благодаря нанесенной пленке детали не подвергаются коррозии, а их срок службы значительно увеличивается.

Разработанные компанией «САВТЭК» системы работают на уникальном программном обеспечении. Управлять установкой можно через экран на передней панели или удаленно.

В прошлом году компания в два раза увеличила мощности своего предприятия и наняла 25 новых сотрудников. Но на этом компания не остановится и продолжит расширение производства для вывода на рынок новых линеек продукции. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Крылов.

«В планах на 2024 год - создать полноценную испытательную лабораторию, закупить для участка механообработки оборудование для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - поделился он.

В рамках программы импортозамещения московская фирма стала единственным производителем в России вакуумных печей для пайки и корпусирования полупроводников силовых приборов и микросхем. Работа над проектом закончилась в 2022 году, на сегодняшний день компания выпустила уже восемь печей и еще три находятся в стадии сборки.

Принятые в Москве более 20 мер поддержки для промышленных предприятий увеличили количество работающих площадок до 4,2 тысячи. Их число ежегодно увеличивается, обеспечивая рынок различными товарами. Предприниматели для расширения производства могут рассчитывать на целевые займы и субсидии, а также другие антикризисные инструменты.