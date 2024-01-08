Московская компания разработала систему для тестирования антенн

Разработанный столичной компанией метод позволяет проводить исследования прямо на производстве с помощью специального устройства - коллиматора, без необходимости выездного тестирования.

«Стенды измерения параметров антенн компании представлены более чем на 100 российских заводах, а на 20 из них стоят именно коллиматорные системы. Аналогов отечественного производства у этой продукции нет», - отметил Овчинский.

В линейку коллиматорных комплексов входит система тестирования антенн на базе типового морского контейнера. Ее преимущество заключается в возможности неограниченной транспортировки и отсутствии необходимости в дополнительном помещении. Решение оптимально для компаний, филиалы которых расположены далеко друг от друга.

Предприятие работает на территории ОЭЗ «Технополис Москва» больше семи лет, а площадь арендуемых помещений достигает 1,5 тысячи «квадратов». Компания распространяет свою продукцию в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Дубне и в других городах России. Производитель реализовал ряд проектов в Китае, Казахстане и Саудовской Аравии, еще в ряде стран.

«Компания изначально строила производство преимущественно на отечественных мощностях и комплектующих - это помогает укреплять технологический суверенитет», - поделился гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Перечь типов антенн постоянно растет: базовые станции 5G, датчики IOT, крупногабаритные антенны с малым коэффициентом усиления и некоторые цифровые антенные решетки. Такие системы называются CATR - Compact Antenna Test Range.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь располагаются более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.

Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются компании ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.