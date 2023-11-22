22 ноября 2023, 13:30

Московская компания предоставит продукцию для чипирования редких видов животных

Читайте нас в: Google Новости

Столичная компания ISBC будет производить и поставлять RFID-продукцию для чипирования животных, появившихся на свет от суррогатных самок путем экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«RFID-продукция столичного производства будет применяться в совершенно новом направлении ветеринарии, в частности, для идентификации животных, появившихся благодаря ЭКО, и контроля за их здоровьем. Это поможет эффективнее планировать диагностику, следить за вакцинацией и лечением», - обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Столичное предприятие выпускает шприцы для подкожного чипирования животных. Компания реализует проект вместе с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии.

При рождении после подсадки эмбриона суррогатной матери повышается уровень здоровья особей благодаря подбору и проверке родителей на генетические заболевания. Это помогает сохранить редкие породы собак, а также собак-поводырей, собак-спасателей, собак-поисковиков. Технология чипирования позволит идентифицировать таких животных и контролировать их самочувствие.

Столичная компания собирается также поставить в клинику NFC-медальоны-адресники, обеспечивающие безопасность животных и их быстрое возвращение к хозяевам. В такие медальоны встраивают чип с записанной на него личной карточкой питомца. В ней указывают кличку и пол животного, а также контакты владельца.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промплощадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В Москве создали комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Инвесторы, размещающие бизнес в столице, получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Московским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

«Мы убеждены, что сотрудничество с компанией поможет не только в нашем текущем проекте, но и в дальнейшем развитии научных исследований в области ветеринарии», - сказал генеральный директор ЛДВЦ Борис Ромидонов.

Он назвал опыт рождения щенка от суррогатной матери прорывом в отечественной ветеринарной медицине. Теперь появилась возможность помочь разным направлениям зообизнеса, причем не только коммерческим компаниям, но и социальным и государственным службам, рассказал Ромидонов.

Столичная компания собирается также поставить в клинику NFC-медальоны-адресники, обеспечивающие безопасность животных и их быстрое возвращение к хозяевам. В такие медальоны встраивают чип с записанной на него личной карточкой питомца. В ней указывают кличку и пол животного, а также контакты владельца.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промплощадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В Москве создали комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Инвесторы, размещающие бизнес в столице, получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Московским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

«Рады, что наша технология чипирования животных будет использоваться для идентификации и контроля здоровья очень важных помощников людей - служебных собак», - отметил гендиректор предприятия Никита Кожемякин.

Овчинский сообщил, что столичный производитель более 10 лет выпускает RFID-метки, использующиеся в разных сферах: от транспортных карт до животноводства. Московская компания первой в России получила от профильных федеральных структур сертификацию и право реализовать пилотные проекты по учету и идентификации животных, отметил министр столичного правительства.

Он назвал опыт рождения щенка от суррогатной матери прорывом в отечественной ветеринарной медицине. Теперь появилась возможность помочь разным направлениям зообизнеса, причем не только коммерческим компаниям, но и социальным и государственным службам, рассказал Ромидонов.

По его словам, сотрудников компании впечатлили амбициозные планы коллег из ЛДВЦ по спасению редких видов животных, поэтому производитель с удовольствием поддержит этот проект. Интеграция микрочипирования повысит эффективность отслеживания состояния здоровья этих особей, добавил Кожемякин.

Чтобы реализовать проект, ученые создали совместную лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий и разработали методики эмбриотрансфера. После подсадки эмбриона суррогатной матери родился здоровый щенок лабрадора по кличке Аки. В переводе с японского это означает «рожденная в любви».

Животные Промышленность Технологии Москва 2023
22 ноября 2023, 18:05
Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве с 2015 года
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
С 2015 года специалисты московского жилищно-коммунального комплекса обновили фасады более девяти тысяч многоэтажек по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров», - отметил заммэра.

Во время работ по обновлению использовали передовые технологии, соответствующие особенностям каждого вида объекта.

Для реставрации фасадов, облицованных небольшими керамическими плитками, применят полимерцементные смеси на армирующих сетках. Такой метод прочно защитит фасад не менее чем на 30 лет.

Кирпичные фасады в рамках капитального ремонта обязательно обрабатывали методом гидрофобизации. Она предотвратит негативное воздействие влаги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации доходного дома Тюляевой на улице Забелина.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
21 ноября 2023, 19:26
Вице-спикер Мосгордумы объяснил важность реставрации станций метро
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Реставрация станций метро стала способом сохранить исторический облик столицы. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.

«Статус объекта культурного наследия имеет 48 столичных станций. С 2011 года реставрационные работы велись более чем на 20 объектах», - отметил депутат.

По его словам, городские службы направили усилия и на сохранение исторической преемственности, и на своевременный ремонт и реставрацию станций. Особое внимание стали уделять охране исторически значимых элементов - уникальных светильников на станции «Смоленская» или барельефам на «Новокузнецкой».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в метро сохраняют исторический облик станций.

Депутаты Реставрация Метро Москва 2023
21 ноября 2023, 18:47
Каток на ВДНХ в Москве подготовили к зимнему сезону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Каток на ВДНХ почти готов к открытию, однако его площадь уменьшится в этом сезоне вдвое. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на слова руководителя компании «Русский лед девелопмент» Евгения Комарова.

По его словам, ВДНХ этой зимой станет эпицентром событий всероссийского масштаба, и ледовая арена будет лишь одним из атрибутов празднества. Из-за обилия мероприятий размеры катка решили сократить. Он стал вдвое меньше стандартных 20 с небольшим тысяч квадратных метров.

Этой зимой ледовый комплекс сможет одновременно разместить примерно две тысячи посетителей. Торжественное открытие наметили на 24 ноября.

«Некоторые шероховатости еще остались, но это мелочи, которые в строительном объеме составляют где-то 1,5%, и они будут закончены в ближайшее время», - отметил Комаров.

В этом году каток откроют на Площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

При этом свыше 50 катков и лыжных трасс откроют в Химках этой зимой. Шесть из них оборудуют теплыми раздевалками и прокатом инвентаря.

Отдых Москва 2023 ВДНХ
20 ноября 2023, 19:12
Реализацию 19 проектов комплексного развития территорий в Москве начнут в 2024 году
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жилье, общественно-деловые и социальные объекты возведут при реализации 19 проектов комплексного развития территорий в Москве в следующем году. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В следующем году городские операторы и инвесторы начнут подготовку площадок к строительству и мероприятия нулевого цикла в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 155 гектаров» - уточнил он.

Гаман добавил, что инвестиции в развитие участков могут превысить 280 миллиардов рублей. На этих территориях появится свыше 543,5 тысячи квадратных метров новых производств, а также более 850 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Благодаря реализации проекта создадут более 28 тысяч рабочих мест.

Участками, где пройдут работы, стали бывшие промзоны Кунцево, Южное Очаково, «Калибр», Зюзино, Теплый Стан, «Южный порт», Грайвороново и другие. Там построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.

Ранее жилой комплекс достроили на месте бывшей промзоны на юго-западе Москвы.

Строительство Москва 2023

Новости по теме