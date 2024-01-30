30 января 2024, 13:21

Московская компания нарастила производство костных бульонов почти на 60%

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Столичное предприятие выпустило в 2023 году более 205 тысяч банок костного бульона, что почти на 60% больше объемов 2022-го. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Благодаря комфортным условиям, созданным в Москве для бизнеса, развиваться могут крупные, средние и малые предприятия. Сегодня столичным промплощадкам предлагают свыше 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также создан ряд антикризисных инструментов.

«Например, в столице действует компания ProBulion, которая производит костные бульоны. По итогам 2023 года там изготовили свыше 205 тысяч банок - это на 58% больше, чем в 2022-м», - отметила Степанова.

Костные бульоны содержат множество питательных веществ: витамины, минералы, аминокислоты и коллаген. Они способствуют укреплению здоровья костей, суставов и кожи, помогают укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и восстановиться после травм.

«Наши костные бульоны - полностью натуральный продукт, для приготовления которого мы выбираем органические ингредиенты высокого качества», - отметила гендиректор столичной компании Оксана Подгайная.

По ее словам, в столице более 250 компаний, выпускающих пищевую продукцию. Некоторые из этих производителей появились во время пандемии.

По ее словам, на предприятии используют технологию медленной варки в течение 24 часов, позволяющую получить максимум полезных веществ в натуральной и легко усваиваемой форме.

Компания динамично растет благодаря инвестициям в собственное развитие и поддержке города, добавила замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В прошлом году предприятие расширило производственную площадку и закупило новое оборудование. Также производитель пользуется поддержкой экспортного центра «Моспром» и принимает участие в бизнес-миссиях и международных отраслевых выставках, обратила внимание Степанова.

Еда Продукты Промышленность Москва
30 января 2024, 14:49
Почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве по программе реновации приступили к проектированию или строительству 429 новых домов. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Программа реновации набрала ход. С момента ее старта подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 млн кв. метров жилья», - заявил он.

По словам заммэра, в Москве уже возвели и сдали в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволило более чем 150 тысячам жителей столицы получить квартиры в новостройках.

Бочкарев уточнил, что сейчас в проекте находятся 208 домов площадью более четырех миллионов «квадратов» и строится 221 здание площадью 4,16 миллиона квадратных метров.

В 2024 году в Москве по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
30 января 2024, 14:22
Свыше 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве
Freepik
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В Москве по программе капитального ремонта заменят более 2,6 тысячи лифтов в 2024 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», - уточнил он.

По словам заммэра, за время реализации программы обновления лифтового хозяйства в Москве заменили более 45,2 тысячи лифтов. Так, в домах, находящихся на счете регионального оператора, их меняют только в год окончания 25-летнего срока службы.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства отметили, что коммунальщики строго следят за сроками эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок.

В прошлом году в Москве заменили почти четыре тысячи лифтов в жилых домах.

Петр Бирюков Москва
30 января 2024, 13:16
Москвичам рассказали об обновлении водопроводных и канализационных сетей
Freepik
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Свыше 70 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В прошлом году реконструировали около 40 километров сетей водоснабжения и более 30 километров - водоотведения», - уточнил он.

По словам заммэра, на сегодня Москва является лидером среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Планомерные работы во всех округах столицы позволили обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. При их проведении использовали современное оборудование и технологии, что позволило не отключать дома от водоснабжения.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что с 2011 года в Москве реконструировали около 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отреставрируют водоемную башню XIX века.

Петр Бирюков Москва
30 января 2024, 10:57
Собянин рассказал о новых услугах и сервисах на портале mos.ru
РИА «Новости»
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В 2023 году на портале mos.ru появились новые услуги и сервисы. О нововведениях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В прошлом году на нем [портале] зарегистрировались больше 400 тысяч новых пользователей. Услугами и сервисами воспользовались свыше 760 млн раз», - уточнил он.

Мэр сообщил, что в 2023 году на портале улучшили поиск, появилась вкладка «Помощь», а в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность». Кроме того, на сайте запустили суперсервис «Мой питомец», обновили услугу записи в первый класс, пополнили каталог в сервисе «Вывоз ненужных вещей».

По словам Собянина, портал постоянно развивается и помогает москвичам решать повседневные задачи быстро и просто.

Ранее в Москве появился сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Приложение создал студент Московского авиационного института.

Сергей Собянин Технологии Москва

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