15 марта 2024, 19:35

Московская компания начала выпускать универсальные промышленные фильтры

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Московский производитель со статусом промышленного комплекса НТЦ «Бакор» начал выпускать линейку фильтровального оборудования универсального назначения. Такую продукцию можно использовать в горнодобывающей, пищевой, химической и строительной отраслях промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Универсальные фильтры пользуются спросом в пищевой промышленности. Например, устройства применяют для фильтрации осадков при производстве разных напитков.

В прошлом столичная компания использовала в основном пресс-фильтры заграничного производства. Чтобы повысить локализацию, предприятие закупило оборудование для выпуска основного расходного материала таких агрегатов - фильтровальных пластин. Линию планируют запустить в 2025 году.

Москва оказывает производственным компаниям всестороннюю поддержку, позволяющую им устойчиво развиваться, укреплять промышленный потенциал региона и технологический суверенитет России, отметил Овчинский.

«Так, предприятие со статусом промышленного комплекса разработало и запустило в производство горизонтальный пресс-фильтр для целого ряда отраслей промышленности - от пищевой до горнодобывающей», - сказал министр правительства Москвы.

По его словам, с помощью агрегата можно фильтровать суспензии и в зависимости от задач получать твердую или жидкую форму вещества.

Пресс-фильтр разработали по запросу производителя химической продукции из Нижнего Новгорода. Подобрать максимально эффективное решение, соответствующее специфическим требованиям заказчика, столичной компании позволили научно-исследовательский центр обогащения и фильтрации, а также объемная база знаний.

Заместитель гендиректора компании по инновационно-техническому развитию Михаил Королев назвал предварительные испытания обязательной стадией в процессе получения оптимального решения по фильтрации для нужд конкретного заказчика. По словам Королева, у столичной компании есть все необходимое для полного цикла НИОКР - начиная с постановки задачи и исследований в своей лаборатории до полупромышленных тестов на предприятии заказчика.

«Кроме того, мы оказываем сервисную поддержку нашим клиентам на протяжении всего срока эксплуатации оборудования», - добавил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию.

Предприятие пользуется городской поддержкой. В 2020 году производитель получил статус промышленного комплекса, дающий право на значительные налоговые льготы. Сэкономленные деньги компания может вкладывать в модернизацию площадки и наращивание объемов производства.

С 2019 года производитель пользуется поддержкой Центра «Моспром» для развития поставок продукции в другие страны. Предприятие представило свою продукцию на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и поучаствовало в трех международных бизнес-миссиях в государствах Латинской Америки и Африки.

Центр «Моспром» в 2023 году устроил 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Во время этих мероприятий столичные промышленники провели более 2,4 тысячи бизнес-встреч.

Благодаря эффективной системе поддержки городской промышленности Москва упрочила лидерство по объему несырьевого неэнергетического экспорта в прошедшем году. Столица успешно поставляет промышленные товары более чем в 145 стран мира.

По поручению Сергея Собянина в Москве реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва
15 марта 2024, 16:38
Московская династия нефтяников рассказала свою историю и поделилась опытом
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Представители трудовых династий столичной промышленности стали участниками мероприятия в рамках выставки «Россия». Московский нефтеперерабатывающий завод представил на ВДНХ оператор битумной установки Сергей Смирнов. Герой поделился семейной историей и бесценным опытом.

Братья гордятся своей профессией. По мнению младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве.

Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но, несмотря на возраст, это современное и высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли нефтепереработки, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Первой из династии на МНПЗ пришла в 1983 году мама Сергея - Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года - до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся два сына Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, используемых для покрытия автомагистралей.

Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

Первой на МНПЗ пришла в 1983 году Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года, то есть до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся дети Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, предназначенных для покрытия автомагистралей. Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

Братья гордятся своей профессией. По словам младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве. Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но несмотря на возраст это современное, высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли, в нефтепереработке, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий, они рекомендуют нам свои династии», - рассказала руководитель проекта «Открой Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли на ВДНХ интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий», - рассказала руководитель проекта «Открой#Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

Газпром нефть Промышленность Выставка-форум «Россия» Москва
15 марта 2024, 14:12
Московский НПЗ нарастил выпуск топлива по итогам 2023 года
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Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» увеличил объемы производства топлива в прошлом году. Об этом сообщили в отчете компании о результатах работы за 2023 год.

По итогам прошлого года «Газпром нефть» обеспечила рекордный рост выручки и достигла суммы в три триллиона 520 миллиардов рублей, что на 3,2% выше результата 2022 года. Чистая прибыль компании за 2023 год составила более 640 миллиардов рублей. Эффективная работа обеспечила «Газпром нефти» свободный денежный поток более 400,5 миллиарда рублей.

В компании сообщили, что нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», включая Московский НПЗ, обеспечили объемы переработки на уровне предыдущего года. При этом предприятия нарастили производство топлива.

Московский НПЗ продолжает комплексную программу развития. Ее цель - вывести предприятие на уровень лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов по производственным и экологическим показателям.

В 2023 году на МНПЗ модернизировали систему отгрузки топлива. Благодаря этому проекту повысилась надежность поставок топлива на рынок столичного региона.

Россия Экономика Газпром нефть Промышленность Москва
13 марта 2024, 12:20
Столичный производитель конденсаторов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
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Город присвоил производителю конденсаторов «Нюкон энерджи» статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Это позволит компании снизить налоговую нагрузку и вкладывать дополнительные финансы в свое развитие, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Конденсаторы используют, чтобы накапливать заряд и энергию электрического поля в светотехнической продукции, силовой электронике и пусковых устройствах.

«В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке „Руднево“ производство конденсаторов площадью 5,5 тысячи квадратных метров и создала более 80 рабочих мест», - рассказал Овчинский.

По его словам, с того момента производитель выпустил более 200 тысяч единиц продукции.

В ближайшее время компания собирается наладить изготовление электронных компонентов, которые будут использовать в преобразователях легковых, грузовых и пассажирских электромобилей, отметил министр правительства Москвы. В реализацию проекта новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» планирует вложить более 370 миллионов рублей до конца 2025 года, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Сегодня предприятие разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и специального полимерного материала, придающего продукции высокую влагостойкость, вибростойкость, теплоотдачу, а также повышенное пробивное напряжение. В список главных заказчиков столичного производителя входят Роскосмос, нефтедобывающие и железнодорожные компании.

«Предприятие обладает собственными научно-исследовательскими разработками в области электротехники», - обратил внимание генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, производство компании на 70% оснащено отечественным оборудованием. Среди используемого на предприятии сырья доля российского составляет 75%.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» производитель сможет пользоваться налоговыми льготами и преференциями. В течение 10 лет компания не должна платить имущественный, земельный и транспортные налоги, а налог на прибыль для нее вместо 20% составит всего два, уточнил Дегтев.

Столичная компания стала одним из первых предприятий, чьи производственные мощности разместили в индустриальном парке «Руднево».

«Преференции, которые предполагает статус резидента ОЭЗ, позволят компании продолжать инвестировать в собственное развитие», - отметил гендиректор предприятия Карен Халапян.

Он сообщил, что для повышения мощности выпуска продукции на 30% компания вложила 165 миллионов рублей в закупку современного высокотехнологичного оборудования для намотки конденсаторных секций. Станки прошли испытания, в ближайшее время их доставят на производство.

Самым амбициозным проектом, над которым трудятся технические специалисты компании, Халапян назвал локализацию производства основной составляющей конденсатора - полипропиленовой металлизированной пленки с использованием нанотехнологий.

Статус резидента особой экономической зоны столицы предприятие получило одним из первых по упрощенной форме, закрепленной изменениями в Федеральный закон об особых экономических зонах в России. Поправки упростили список документов, требующихся для соглашения о деятельности резидента. Например, вместо бизнес-плана компания теперь подает паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Сроки подписания соглашения сократили с 70 до 15 дней.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил , что площадь особой экономической зоны превысила 280 гектаров. ОЭЗ столицы уже несколько лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Промышленность Москва
13 марта 2024, 09:09
Новую школу построят в Щербинке по программе комплексного развития территорий — Ефимов
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Новая школа появится в Щербинке Новомосковского административного округа в рамках программы комплексного развития территорий. Реализацией проекта займется городской оператор, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор - АНО „Развитие социальной инфраструктуры“. В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение», - уточнил Ефимов.

По его словам, в реализацию проекта собираются вложить около 3,27 миллиарда рублей. В результате появится 55 новых рабочих мест, отметил заместитель мэра Москвы.

Территория, о которой идет речь, располагается на Железнодорожной улице возле станции МЦД-2 «Щербинка». Сейчас на этом участке находятся складские помещения, магазин и недостроенный объект.

По проекту здесь планируют построить школу, в которой смогут учиться 1,1 тысячи детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, площадь образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров.

«После ввода в эксплуатацию учреждение оснастят современным оборудованием», - добавил Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемого участка в городском округе Щербинка.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также необходимую инфраструктуру.

Сейчас в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработку проектов ведут по поручению Собянина.

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