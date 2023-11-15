Московская компания начала выпускать платы для контрольно-измерительного оборудования

Москва - город с развитым производством. Здесь свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работает более 720 тысяч сотрудников. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разнообразные товары, например, лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.

Развивая собственные промплощадки в Москве, производители получают возможность наращивать объемы выпуска продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, среди которых есть субсидии и целевые займы. Также бизнесу доступен ряд антикризисных мер.

«Это улучшило стабильность оборудования, скорость производства и качество сборки. При этом сохранилась ценовая политика компании», - обратил внимание Лебедев.

Плата - это основа датчика-газоанализатора для определения довзрывных концентраций в воздухе. Прибор с таким датчиком может выявлять превышения более 60 видов различных опасных газов и их паров, в том числе метана, пропана и гексана.

По словам гендиректора предприятия Ивана Лебедева, плату полностью выполнили на едином текстолите. Компании удалось добиться этого благодаря переходу на новую элементную базу меньшего размера и современные станки с числовым программным управлением по напайке комплектующих, рассказал руководитель.

Московская компания «Промприбор-Р» выпускает оборудование, позволяющие контролировать наличие токсичных или взрывоопасных газов и их паров в воздухе рабочих зон. В производстве таких изделий применяются платы, которые ранее закупали за границей, например, в Китае, и собирали из нескольких модулей.

«Предприятие несколько лет трудилось над тем, чтобы отказаться от закупок за рубежом. В итоге в этом году оно запустило в производство полностью российские платы для контрольно-измерительного оборудования», - отметил Овчинский.

По его словам, расширение мощностей и современные технологии позволили компании объединить и разместить все необходимые элементы производства на одной площадке. Предприятие уже выпустило 250 таких изделий, они успешно прошли все проверки и технические испытания, сообщил министр правительства Москвы. Серийное производство новинки начнется до конца текущего года, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.