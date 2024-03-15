Московская династия нефтяников рассказала свою историю и поделилась опытом

Братья гордятся своей профессией. По мнению младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве.

Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но, несмотря на возраст, это современное и высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли нефтепереработки, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Первой из династии на МНПЗ пришла в 1983 году мама Сергея - Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года - до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся два сына Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, используемых для покрытия автомагистралей.

Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

Первой на МНПЗ пришла в 1983 году Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года, то есть до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся дети Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, предназначенных для покрытия автомагистралей. Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

Братья гордятся своей профессией. По словам младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве. Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но несмотря на возраст это современное, высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли, в нефтепереработке, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий, они рекомендуют нам свои династии», - рассказала руководитель проекта «Открой Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли на ВДНХ интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий», - рассказала руководитель проекта «Открой#Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.