15 марта 2024, 16:38

Московская династия нефтяников рассказала свою историю и поделилась опытом

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Представители трудовых династий столичной промышленности стали участниками мероприятия в рамках выставки «Россия». Московский нефтеперерабатывающий завод представил на ВДНХ оператор битумной установки Сергей Смирнов. Герой поделился семейной историей и бесценным опытом.

Братья гордятся своей профессией. По мнению младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве.

Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но, несмотря на возраст, это современное и высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли нефтепереработки, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Первой из династии на МНПЗ пришла в 1983 году мама Сергея - Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года - до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся два сына Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, используемых для покрытия автомагистралей.

Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

Первой на МНПЗ пришла в 1983 году Надежда Васильевна Смирнова. Она недолго поработала оператором котельной, а затем перешла в заводской здравпункт фельдшером, где трудилась до 2017 года, то есть до самой пенсии.

Вслед за женой на предприятие устроился Евгений Константинович Смирнов. Он начинал карьеру оператором на дизельной установке, а затем перешел на битумную. Евгений Константинович проработал на Московском НПЗ 31 год - с 1985-го до выхода на пенсию в 2016-м.

Сейчас на заводе трудятся дети Надежды Васильевны и Евгения Константиновича: Сергей и Юрий Смирновы. Братья стали операторами на установке для производства продуктов из нефти, предназначенных для покрытия автомагистралей. Сергей и Юрий много лет работают в одной смене. На предприятии трудятся и их жены, правда, на других установках.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

Братья гордятся своей профессией. По словам младшего брата, мало кто занят на работе таким же полезным делом. Например, битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют при строительстве половины всех дорог столицы и Подмосковья.

На Московском НПЗ «Газпром нефти» немало трудовых династий. Вместе с новыми поколениями нефтяников растет и сам завод. В прошлом году он отметил 85-летие бесперебойной работы и до сих пор остается одним из самых передовых в Москве. Сегодня МНПЗ - это более трети рынка топлива столицы. Продукцией предприятия заправляют не только автомобили, но и самолеты.

«Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но несмотря на возраст это современное, высокотехнологичное предприятие. Для тех, кто устраивается на предприятие, есть все возможности: освоить новые технологии, познакомиться с оборудованием, найти себя в отрасли, в нефтепереработке, которая вносит большой вклад в инфраструктуру города и региона», - отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий, они рекомендуют нам свои династии», - рассказала руководитель проекта «Открой Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

«Я пришел на МНПЗ в 1999-м, после окончания лицея. Через 10 лет после меня пришел брат - после окончания того же самого лицея. Общий стаж нашей династии - 120 лет. Из этих 120 лет моих 25. За 25 лет работы завод очень изменился по технологиям и по совершенствованию производства. Очень интересно, что будет дальше на предприятии, поэтому наша династия продолжается», - поделился Сергей.

В центре внимания на выставке «Россия» - главные достижения страны. В рамках Года семьи представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы взяли на ВДНХ интервью у разных трудовых династий города.

«Вы знаете, что каждый девятый промышленник нашей страны живет и работает в Москве? На сегодня в столице работают четыре тысячи промышленных предприятий, они вносят большой вклад в экономику города. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы реализует проект „Династии“ уже три года. В проекте участвуют более ста предприятий», - рассказала руководитель проекта «Открой#Моспром» Оксана Притыко.

Согласно опросам, в этом году россияне признали «Газпром нефть» лучшим работодателем в промышленности. Престижной работу на Московском НПЗ считают благодаря современному оборудованию и новым технологиям. Специалисты отмечают широкие возможности для карьерного роста и раскрытия потенциала в самых разных сферах для выпускников вузов: программистов, инженеров, технологов, экологов.

Газпром нефть Промышленность Выставка-форум «Россия» Москва
15 марта 2024, 14:12
Московский НПЗ нарастил выпуск топлива по итогам 2023 года
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Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» увеличил объемы производства топлива в прошлом году. Об этом сообщили в отчете компании о результатах работы за 2023 год.

По итогам прошлого года «Газпром нефть» обеспечила рекордный рост выручки и достигла суммы в три триллиона 520 миллиардов рублей, что на 3,2% выше результата 2022 года. Чистая прибыль компании за 2023 год составила более 640 миллиардов рублей. Эффективная работа обеспечила «Газпром нефти» свободный денежный поток более 400,5 миллиарда рублей.

В компании сообщили, что нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», включая Московский НПЗ, обеспечили объемы переработки на уровне предыдущего года. При этом предприятия нарастили производство топлива.

Московский НПЗ продолжает комплексную программу развития. Ее цель - вывести предприятие на уровень лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов по производственным и экологическим показателям.

В 2023 году на МНПЗ модернизировали систему отгрузки топлива. Благодаря этому проекту повысилась надежность поставок топлива на рынок столичного региона.

Россия Экономика Газпром нефть Промышленность Москва
13 марта 2024, 12:20
Столичный производитель конденсаторов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
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Город присвоил производителю конденсаторов «Нюкон энерджи» статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Это позволит компании снизить налоговую нагрузку и вкладывать дополнительные финансы в свое развитие, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Конденсаторы используют, чтобы накапливать заряд и энергию электрического поля в светотехнической продукции, силовой электронике и пусковых устройствах.

«В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке „Руднево“ производство конденсаторов площадью 5,5 тысячи квадратных метров и создала более 80 рабочих мест», - рассказал Овчинский.

По его словам, с того момента производитель выпустил более 200 тысяч единиц продукции.

В ближайшее время компания собирается наладить изготовление электронных компонентов, которые будут использовать в преобразователях легковых, грузовых и пассажирских электромобилей, отметил министр правительства Москвы. В реализацию проекта новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» планирует вложить более 370 миллионов рублей до конца 2025 года, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Сегодня предприятие разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и специального полимерного материала, придающего продукции высокую влагостойкость, вибростойкость, теплоотдачу, а также повышенное пробивное напряжение. В список главных заказчиков столичного производителя входят Роскосмос, нефтедобывающие и железнодорожные компании.

«Предприятие обладает собственными научно-исследовательскими разработками в области электротехники», - обратил внимание генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, производство компании на 70% оснащено отечественным оборудованием. Среди используемого на предприятии сырья доля российского составляет 75%.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» производитель сможет пользоваться налоговыми льготами и преференциями. В течение 10 лет компания не должна платить имущественный, земельный и транспортные налоги, а налог на прибыль для нее вместо 20% составит всего два, уточнил Дегтев.

Столичная компания стала одним из первых предприятий, чьи производственные мощности разместили в индустриальном парке «Руднево».

«Преференции, которые предполагает статус резидента ОЭЗ, позволят компании продолжать инвестировать в собственное развитие», - отметил гендиректор предприятия Карен Халапян.

Он сообщил, что для повышения мощности выпуска продукции на 30% компания вложила 165 миллионов рублей в закупку современного высокотехнологичного оборудования для намотки конденсаторных секций. Станки прошли испытания, в ближайшее время их доставят на производство.

Самым амбициозным проектом, над которым трудятся технические специалисты компании, Халапян назвал локализацию производства основной составляющей конденсатора - полипропиленовой металлизированной пленки с использованием нанотехнологий.

Статус резидента особой экономической зоны столицы предприятие получило одним из первых по упрощенной форме, закрепленной изменениями в Федеральный закон об особых экономических зонах в России. Поправки упростили список документов, требующихся для соглашения о деятельности резидента. Например, вместо бизнес-плана компания теперь подает паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Сроки подписания соглашения сократили с 70 до 15 дней.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил , что площадь особой экономической зоны превысила 280 гектаров. ОЭЗ столицы уже несколько лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Промышленность Москва
13 марта 2024, 09:09
Новую школу построят в Щербинке по программе комплексного развития территорий — Ефимов
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Новая школа появится в Щербинке Новомосковского административного округа в рамках программы комплексного развития территорий. Реализацией проекта займется городской оператор, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор - АНО „Развитие социальной инфраструктуры“. В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение», - уточнил Ефимов.

По его словам, в реализацию проекта собираются вложить около 3,27 миллиарда рублей. В результате появится 55 новых рабочих мест, отметил заместитель мэра Москвы.

Территория, о которой идет речь, располагается на Железнодорожной улице возле станции МЦД-2 «Щербинка». Сейчас на этом участке находятся складские помещения, магазин и недостроенный объект.

По проекту здесь планируют построить школу, в которой смогут учиться 1,1 тысячи детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, площадь образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров.

«После ввода в эксплуатацию учреждение оснастят современным оборудованием», - добавил Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемого участка в городском округе Щербинка.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также необходимую инфраструктуру.

Сейчас в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработку проектов ведут по поручению Собянина.

Школы Строительство Недвижимость Экономика Москва
12 марта 2024, 14:16
Ефимов: строительство бизнес-центров по городской программе даст Москве около 97 тысяч рабочих мест
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Инвесторы построят в столице 38 офисно-деловых объектов по соглашениям в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому в городе появится около 97 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря программе, реализующейся с 2020 года, в столице появляются промышленные, логистические, образовательные, культурные, спортивные и деловые объекты, отметил Ефимов.

«Так, до 2029-го инвесторы возведут по соглашениям с городом офисные и бизнес-центры в девяти административных округах столицы. Трудоустроиться там смогут около 97 тысяч человек», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Общая площадь этих объектов составит более 1,2 миллиона квадратных метров, добавил Ефимов.

На севере города построят четыре здания, что даст округу свыше 11 тысяч рабочих мест. На Ленинградском шоссе возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, на Ходынском бульваре - административно-деловой комплекс, а на 5-й Магистральной улице - офисно-деловое здание. На Дмитровском шоссе появятся офисные помещения в составе многофункционального жилого комплекса.

Еще три деловых объекта построят по соглашениям с городом на северо-востоке столицы. В Огородном проезде инвестор возведет комплекс офисных зданий из шести корпусов, а на улице Двинцев - многофункциональное офисное здание. На Складочной улице появится многофункциональный центр в составе технопарка. После реализации проектов Москва получит еще свыше 10 тысяч рабочих мест.

На северо-западе города возведут семь бизнес-объектов, которые дадут столице около 30 тысяч дополнительных рабочих мест. Пять бизнес-центров построят в районе Хорошево-Мневники на улицах Шеногина, 3-й Хорошевской, в 1-м и 3-м Силикатных проездах. На улице Берзарина в Щукино появится деловой комплекс, а в районе Покровское-Стрешнево на улице Летная - офисно-торговый комплекс.

Пять проектов по программе стимулирования создания МПТ реализуют в ЗАО. Три деловых комплекса возведут в Кунцеве на Молдавской улице и в микрорайоне Рублево-Архангельское. Благодаря этим объектам в городе появится почти шесть тысяч рабочих мест. Еще два деловых центра построят на улице Озерная и на проспекте Вернадского. Здесь смогут трудоустроиться более пяти тысяч человек.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, инвесторы построят деловые и офисные комплексы в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«После ввода объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться свыше 34,8 тысячи человек», - отметил Овчинский.

За четыре года программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило с инвесторами более 70 соглашений, предполагающих строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в сумме в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более триллиона рублей. Благодаря этому почти во всех отраслях экономики столицы появится свыше 150 тысяч новых рабочих мест.

Заявки на участие в программе принимают от застройщиков через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Строительство Экономика Москва

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