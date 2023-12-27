Мосгордума уйдет на зимние каникулы с 1 по 14 января

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«Изменениями я предлагаю установить дату зимнего перерыва в работе думы с 1 января, понедельник, по 14 января, воскресенье, 2024 года», - заявил зампред столичного парламента Степан Орлов.

Он же представил проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Мосгордумы от 18 октября 2023 года № 80 „О плане работы Московской городской думы на IV квартал 2023 года“.

До этого постановление рассмотрела комиссия по организации работы парламента. Участники порекомендовали одобрить документ, если не будет необходимости в поправках.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.

Мосгордума уйдет на зимний перерыв 1 января, а возобновит работу - 15. Такие сроки установили на заседании столичного парламента, сообщило агентство «Москва».