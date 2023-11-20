20 ноября 2023, 10:42

Мороз, солнце и снег придут в Москву с 21 ноября

РИА «Новости»
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В Москве с 21 ноября ожидается морозная, солнечная и слегка снежная погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни снегопада в столице не будет. Снег покроет землю слоем в 1-2 сантиметра.

«По-настоящему пушкинская погода придет со вторника, когда выпадет небольшой снежок», - рассказал Вильфанд.

Как сказал метеоролог, снежный покров станет ощутимым только 24 ноября и к этому моменту будет лежать в 90% регионов страны. Сейчас же он установился на 80% территории России.

Температуру в системе отопления Москвы уже подняли из-за холодов. Специалисты столичной коммунальной службы будут постоянно регулировать ее, ориентируясь на показания температурных датчиков и краткосрочные прогнозы синоптиков.

А ночь на 19 ноября стала в Москве самой холодной с начала осени.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023
20 ноября 2023, 11:37
Собянин рассказал о реставрации особняка купцов Марковых в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Реставрацию особняка купцов Марковых в Москве скоро завершат. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Здание, построенное в конце ХIХ века, прославилось тем, что в нем долгое время проживал знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский. Однако со временем особняк потребовал всестороннего восстановления. Его закрыли баннером.

«За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк „домом с пегасами“», - написал Собянин.

Он добавил, что особняк удалось отремонтировать благодаря архивным чертежам и фрагментам оригинальной отделки. Завершение работ запланировали на первый квартал 2024 года.

Ранее мозаичный пол с изображением скорпиона восстановили в Московском дворце пионеров. Перед началом работ рисунок площадью более 200 квадратных метров находился в аварийном состоянии.

Реставрация Сергей Собянин Архитектура Москва 2023
20 ноября 2023, 11:34
Московская компания запланировала нарастить выпуск косметики на 40%
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Столичный производитель косметики Teana расширил ассортимент новой линейкой средств, благодаря которой планирует повысить объемы выпуска продукции на 40%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в столице работает более 30 предприятий, производящих косметику, парфюмерию и средства для макияжа.

«Компании активно развиваются, наращивают объемы производства, а также расширяют ассортимент и разрабатывают современную продукцию», - отметил Овчинский.

Бренд Teana выпускает свыше 150 видов продукции по уходу за кожей лица и тела. В ассортимент входят пилинги, кремы, маски, тоники, сыворотки и другие товары.

В новую линейку московская компания включила продукцию на основе пептидов и метиленового синего - вещества, применяемого в дерматологии для лечения воспалений кожи. В серии представили три продукта: эссенцию-тоник, сыворотку и крем-актив.

«Открытие новых свойств уже известных ингредиентов и адаптация продуктов с учетом этих знаний - один из ключевых драйверов косметического рынка», - обратил внимание основатель бренда Дмитрий Стофорандов.

Столичный производитель активно сотрудничает с регионами и поставляет продукцию на заграничные рынки, в том числе во Вьетнам, Кувейт и Казахстан. Товары бренда представлены в крупнейших парфюмерно-косметических сетях и на маркетплейсах.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве, позволяют развиваться крупному, среднему и малому бизнесу. Благодаря размещению промплощадок в столице инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к системной поддержке города. Сейчас предприятиям доступно более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, компаниям предлагают ряд антикризисных инструментов.

Предприниматели могут получить поддержку и на цифровой платформе «Мой экспорт», работающей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На этой площадке, например, предоставляют консультации экспертов и аналитику, оказывают помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах. Также на платформе можно пройти онлайн-обучение.

Промышленность Москва 2023 Косметика
19 ноября 2023, 17:19
Веломаршрут «Зеленое кольцо» в Москве построили более чем на половину
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
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Веломаршрут «Зеленое кольцо» возвели более чем на 50%. В этом сезоне его протяженность увеличили на 26 километров от Тимирязевского парка до Лосиного Острова, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, маршрут «Зеленое кольцо» пролегает через пять округов города. Его длина превысила 70 километров, а в перспективе протяженность велопути достигнет 120 километров.

Ликсутов отметил, что специалисты добавили велопереезды, установили примерно 300 навигационных указателей, благодаря этому будет удобнее ориентироваться на дороге от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции МЦК «Коптево».

Заммэра добавил, что кольцевой веломаршрут соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Он обеспечит безопасность велосипедистов, которые будут ездить по делам и просто заниматься спортом.

Специалисты также обновляют Дмитровский путепровод в столице. Три четверти работ уже удалось выполнить.

Дороги Москва 2023 Дептранс Москвы
19 ноября 2023, 16:58
Виброгасящие блоки установили вместо шпал на 100 станциях московского метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московской подземке на 100 станциях установили виброгасящие блоки взамен деревянных шпал. Это уменьшит вибрацию на конструкции тоннелей и снизит уровень шума от поездов, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с января этого года шпалы заменили на виброгасящие блоки на 10 станциях, среди них - «Арбатская», «Дмитровская» и «Кожуховская».

Ликсутов добавил, что в метрополитене начали применять эту технологию в 2014 году. Помимо уменьшения шума и вибрации от поездов, виброгасящие блоки сокращают расходы на содержание и ремонт пути.

«Главное, в метро становится тише, а поездки пассажиров - еще комфортнее», - заключил он.

Более 20 станций столичного метро, являющихся объектами культурного наследия, отреставрировали с 2011 года. Исторический облик подземки сохраняют, но составы пускают новые и комфортные.

Поезда Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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