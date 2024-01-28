Монтаж металлоконструкций ремонтного корпуса электродепо «Южное» завершили в Москве

«Всего в ходе работ смонтировано почти три тысячи тонн металла», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В отстойно-ремонтном корпусе полностью смонтировали стеновые панели, площадь которых превысила 23 тысячи «квадратов».

Специалисты продолжают обустраивать мягкую кровлю на площади свыше 40 тысяч квадратных метров и монтировать ворота. Вместе с тем внутри здания приступили к укладке плитки и напольного покрытия. Больше чем на 80% смонтировали внутренние инженерные сети, включая противопожарную систему и вентиляцию.

В главном корпусе оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта поездов. Мастера заканчивают устанавливать монолитные конструкции смотровых канав и силовых полов. Продолжают монтировать подрельсовые эстакады и мостовые краны для технобслуживания и ремонта составов. Всего будет 11 подъемных механизмов.

В северном вестибюле станции «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве также установили витражное остекление. Общая площадь конструкций - 430 квадратных метров.