08 февраля 2024, 16:35

Монолит паркинга у станции метро «Рассказовка» в Москве возвели наполовину

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Строители выполнили половину монолитных работ возводимого здания наземно-подземной парковки возле станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро в Москве. Об этом сообщил информационный центр столичного правительства.

«Перехватывающий паркинг площадью порядка 30 тысяч квадратных метров с четырьмя наземными и двумя подземными уровнями сможет вместить до 840 автомобилей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что наземная часть здания замет 18,4 тысячи квадратных метров, а подземная - 11,6 тысячи. Основные конструкции сооружения еще в процессе стройки. Специалисты приступили к бетонным работам на уровне второго наземного этажа.

Заммэра добавил, что парковкой смогут пользоваться жители ближайших районов Новой Москвы и Подмосковья. Они будут парковать свои машины, чтобы пересесть на наземный транспорт или метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что в паркинг оснастят современным оборудованием, включая системы безопасности, пожаротушения, диспетчеризацию и автоматизированную парковочную систему. В паркинге появятся энергоэффективные приборы для освещения.

В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве также появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую.

Строительство Машины Метро Андрей Бочкарев Москва
08 февраля 2024, 13:48
Москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами
РИА «Новости»
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Жителя Москвы задержали за принт в виде рун на кофте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, на днях 33-летний житель столицы в черной толстовке с рунами «Одал» зашел в ресторан быстрого питания в торговый центр на юге Москвы. Сотрудники полиции заметили подозрительный принт на одежде посетителя и начали разбираться. Они сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

Молодого человека задержали. Против него составили протокол о демонстрации экстремистской символики и увезли в суд. Там он признал себя виновным и рассказал, что последние пять лет поддерживает национализм и идеологию белого движения.

Суд отправил мужчину в изолятор на 10 суток. При этом кофту оставили владельцу.

Ранее жительница Петербурга обнаружила в купленных продуктах салфетку с необычной записью. Это было стихотворение, прославляющее Степана Бандеру.

Задержания Суд Москва
08 февраля 2024, 13:37
Реставрацию завершили в здании химлаборатории Императорского училища в Москве
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Реставрационные работы завершили в здании химической лаборатории Императорского Московского технического училища. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева.

«Специалисты отреставрировали декор фасадов, крыльца парадного входа с двумя лестницами, архитектурно-художественное оформление интерьеров, исторический деревянный тамбур и паркет», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие обновили кирпичную кладку несущих стен, своды Монье, кровлю, а в вестибюле главного входа восстановили напольное покрытие из метлахской плитки на площади свыше 115 квадратных метров. Позже в здании откроют многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве отреставрируют водоемную башню XIX века. Она находится на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги.

Реставрация Москва
08 февраля 2024, 13:11
Более 140 исследований медиков получили гранты от Москвы
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За два года власти поддержали грантами 142 прорывных исследования московских медиков. Более 20 проектов после пилотных испытаний доказали свою эффективность на практике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Спинальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. По ней выполнили свыше 850 операций.

Специалисты Центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ № 52 и инновационная компания создали удаленный мониторинг здоровья пациентов с трансплантированной почкой. Это позволило нефрологам контролировать уже тысячу пациентов.

Врачи ПКБ № 1 имени Алексеева и ученые Сколтеха представили проект NeurOmix. Он представляет собой первую в мире диагностику ментальных расстройств по анализу крови с точностью до 93%.

Собянин напомнил, что программу поддержки для изобретательных медиков запустили в 2022 году. Врачи получают от города миллиард рублей на разработку высокотехнологичных методов, применяемых в медицине. В этом году продолжат работать по 117 проектам.

Минздрав также перечислил девять уникальных отечественных разработок в области медицины. Они будут бороться с болезнями, спасать людей и увеличивать продолжительность жизни.

Врачи Медицина Сергей Собянин Технологии Москва
08 февраля 2024, 12:52
Прерывистую разметку нанесут в пяти тоннелях в Москве
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В пяти тоннелях в Москве планируют заменить сплошную разметку на прерывистую. Изменения коснутся Митьковского и Арбатского тоннелей, участков Садового кольца, Бутырской улицы и Дмитровского шоссе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Мы улучшаем условия движения в городе с учетом предложений жителей и автоэкспертов, над каждым изменением работает большая команда специалистов», - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пересекать сплошную линию запрещается правилами дорожного движения. В тоннелях, где есть сплошная разметка, водителям приходится вставать в нужный ряд еще до въезда. С прерывистой линией перестроиться можно прямо внутри тоннеля.

Прежде чем заменить разметку, специалисты ЦОДД исследуют каждый участок на безопасность. Если там есть опасные радиусы поворота, помехи для обзора, плохое освещение, а также если тоннель слишком протяженный или аварийный, то переразметка усугубит ситуацию и создаст риски для водителей. По этой причине прерывистые линии наносят только, когда соблюдены все критерии безопасного проезда.

Заммэра отметил, что за четыре года замена сплошных линий на прерывистые коснулась 24 тоннелей.

Он также ранее сообщил, что выделенная полоса на улице Борисовские Пруды, которую открыли в конце 2023-го в сторону станции метро «Каширская» и станции Москворечье МЦД-2, позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров.

Дороги Машины Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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