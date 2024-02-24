24 февраля 2024, 09:06

Мокрый снег и гололедица накроют Москву в субботу

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Погоду в Москве 24 февраля сформирует теплый сектор далекого атлантического циклона. Синоптики спрогнозировали плюсовую температуру и осадки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица», - уточнил он.

В Москве в дневные часы столбики термометров покажут отметки +1…+3 градуса. Ночью похолодает до -1…+1 градуса. В Московской области днем воздух прогреется до -1…+4 градусов. В ночное время суток ожидается до +1 градуса.

Леус отметил, что сегодняшний день может стать первым за последние 20 дней с положительной среднесуточной температурой воздуха.

Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба и окажется выше нормы.

По словам главного специалиста «ИА Метеоновости» Татьяны Поздняковой, последняя неделя февраля будет морозной. При этом обойдется без осадков, и выглянет солнце.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
24 февраля 2024, 09:31
Главархив Москвы представил материалы об истории ансамбля Александрова
РИА «Новости»
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В честь празднования Дня защитника Отечества Главархив Москвы рассказал об истории Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. Желающие смогут ознакомиться с документами в читальном зале на Профсоюзной улице, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Главархиве хранятся мемуары первого директора творческого коллектива Михаила Шульмана, книги, повествующие о создателях ансамбля, а также газетные вырезки и статьи о выступлениях музыкантов по всему миру.

Автором идеи создания музыкально-хореографического ансамбля был дирижер, хормейстер и профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского Александр Александров.

Артисты впервые выступили в Центральном доме Красной армии 12 октября 1928 года. В феврале 1933 года ансамбль дебютировал в Государственном академическом Большом театре СССР перед руководителями страны. После выступления Александр Александров пообщался с Иосифом Сталиным о дальнейшей творческой деятельности коллектива.

Спустя два года ансамблю вручили орден Красного Знамени и переименовали в «Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР».

Музеи Москвы к 23 Февраля также организовали выставки, посвященные времени Великой Отечественной войны. Гостям представили личные и официальные письма, детские рисунки и фотографии.

Музыка Армия 23 февраля Москва
23 февраля 2024, 20:12
Собянин в День защитника Отечества возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в День защитника Отечества. Он также почтил память павших солдат минутой молчания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Глава города приехал на памятную церемонию к стенам Кремля в сопровождении главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова, председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Георгия Пашкова и председателя совета гособъединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и вооруженных сил» Виктора Степанова.

Также в мероприятии поучаствовали кадеты, общественники и волонтеры.

Ранее Собянин пожелал ветеранам, военнослужащим и участникам СВО мира и благополучия. Он также поблагодарил их за службу Родине.

23 февраля Сергей Собянин Москва
23 февраля 2024, 19:25
Музеи Москвы представили детские рисунки и письма времен ВОВ
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Ко Дню защитника Отечества московские музеи подготовили экспозиции с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов — личные и официальные письма, рисунки детей и фотокарточки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Ко Дню защитника Отечества московские музеи подготовили экспозиции с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов - личные и официальные письма, рисунки детей и фотокарточки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители первого зала Госмузея обороны Москвы могут ознакомиться с предметами, которые не связаны напрямую с войной. Речь идет о шкатулке для рукоделия, салфетке, вышитой вручную, и выпускном платье. Хозяйкой всех этих вещей была Наталья Ковшова - девушка, героически погибшая в бою под Нижним Новгородом.

В том же зале представлены рисунки Вали Красновского. Его семье пришлось жить в разлуке из-за войны. Отец ушел в ополчение Москвы, а мать эвакуировалась в Марийскую АССР. Несмотря на то, что глава семейства находился у самой линии фронта, иногда он мог писать родным.

Валя, желая в подробностях рассказать о их с матерью жизни, создал небольшую серию рисунков об эвакуационном быте.

В Москве также в честь Дня защитника Отечества представят праздничную программу. Жители столицы и туристы смогут бесплатно посетить мероприятия в музеях, парках и на ВДНХ.

Музеи 23 февраля Великая Отечественная война Москва
23 февраля 2024, 18:32
Дом с подземным паркингом появится на северо-востоке Москвы по программе реновации
Телеканал «360»
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В Северо-Восточном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. В нем будет 196 квартир, в том числе три — для инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Общая площадь новостройки с подземным паркингом составит 19,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже проектом предусмотрены просторные вестибюли со сквозным проходом, колясочными, местами для консьержей и лифтовыми холлами», - уточнил глава комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

Он пояснил, что нежилую часть двухсекционного здания займут коммерческие объекты. Квартиры в новостройке будут сдавать с готовой отделкой. Дом адаптируют под нужды людей с ОВЗ.

Лицевые части здания оформят навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными фиброцементными плитами. На них появятся декоративные корзины для кондиционеров. Входы украсят витражным стеклом.

Около новостройки создадут проезды, тротуары и открытые автостоянки. Двор оснастят детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха. Территорию у здания благоустроят и озеленят кустарниками, деревьями и цветниками.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы началось строительство и проектирование 11 новостроек по программе реновации. Шесть домов в ЦАО уже сдали под заселение.

В Северо-Восточном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. В нем будет 196 квартир, в том числе три - для инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Строительство Реновация в Москве Москва

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