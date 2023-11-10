Модернизация коммунального коллектора началась в центре Москвы

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«Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле», - отметил заммэра.

Конструкция обеспечит энергоресурсы для жилых домов, социальных объектов и административных зданий. Ремонт выполнят без перекрытия дорожного движения. Его основная цель - продление срока безопасной эксплуатации и сохранность коммуникаций. В ходе работ специалисты восстановят несущую способность строительных конструкций коллектора и обновят слаботочные системы.

А мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых ярких проектах благоустройства на севере города - скверах, парках и променадах.