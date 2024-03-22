Многофункциональный терминал оперативно-диспетчерской связи разработали в Москве

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Она отметила, что в Москве, благодаря комфортным условиям для бизнеса, активно развивается сфера производства коммуникационного оборудования.

«Столичное предприятие разработало линейку встраиваемых многофункциональных терминалов для организации оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи. Уже с этого года устройство будут выпускать серийно», - рассказала Степанова.

Новой устройство можно встраивать в уже установленное оборудование, а также подключать к ведомственным и корпоративным информационнымсистемам, системам охраны и пожарной безопасности.

Производитель нового терминала «Лотес ТМ» воспользовался «Банком технологий», где можно подобрать компанию для разработки программного обеспечения, аппаратных решений и созданию вспомогательного оборудования.

В Москве реализуется комплекс мер для усиления инвестиционной привлекательности столицы для российских производителей. В мегаполисе созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий.