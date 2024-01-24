Многофункциональный центр построят на северо-востоке Москвы

Всех Татьян в их день, 25 января, пригласили на воздушную прогулку в кабине Московской канатной дороги. Для студентов также подготовили скидки на поездки, сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

В Татьянин день Московская канатная дорога подарит Татьянам бесплатный скипасс на час на горнолыжных склонах Воробьевых гор. В четверг студентов также ждут скидки 50% на проезд. Для этого нужно предъявить студенческий билет.

Воздушную прогулку можно совершить в рабочие канатной дороги со станций метро «Лужники» или «Воробьевы горы». Желающим покататься нужно на кассе оформить проезд. Подарком можно воспользоваться только один раз в течение дня.

Спорткомплекс и канатная дорога будут работать 25 января с 11:00 до 21:00.

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