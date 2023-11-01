Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1949 года

Первая ноябрьская ночь 2023 года стала самой теплой как минимум с 1949 года - то есть с самого начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, минимальная температура воздуха составила 8,3 градуса, что превысило предыдущий рекорд, установленный в ночь 1 ноября 2008 года ( 7,8 градусов).

Кроме того, к 9 часам утра температура на метеостанции ВДНХ уже поднялась до 12,6 градусов, сообщил синоптик. Это стало повторением максимальной температуры воздуха за сутки в этот день за историю наблюдения.

«Москва буквально в шаге от еще одного погодного рекорда», - добавил Леус.

А вот октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Количество осадков превысило отметку в 100 миллиметров в четвертый раз в XXI веке.