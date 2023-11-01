01 ноября 2023, 10:39

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1949 года

РИА «Новости»
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Первая ноябрьская ночь 2023 года стала самой теплой как минимум с 1949 года — то есть с самого начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщил в Telegram-канале  ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первая ноябрьская ночь 2023 года стала самой теплой как минимум с 1949 года - то есть с самого начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, минимальная температура воздуха составила 8,3 градуса, что превысило предыдущий рекорд, установленный в ночь 1 ноября 2008 года ( 7,8 градусов).

Кроме того, к 9 часам утра температура на метеостанции ВДНХ уже поднялась до 12,6 градусов, сообщил синоптик. Это стало повторением максимальной температуры воздуха за сутки в этот день за историю наблюдения.

«Москва буквально в шаге от еще одного погодного рекорда», - добавил Леус.

А вот октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Количество осадков превысило отметку в 100 миллиметров в четвертый раз в XXI веке.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
01 ноября 2023, 11:30
Москвичам назвали лучшие детские поликлиники города
Сайт мэра и правительства Москвы
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Столичный депздрав разместил обновленный рейтинг детских поликлиник. Его сформировали по итогам опроса родителей, оценивших работу медорганизаций, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Горожане получили обновленные по новому московскому стандарту поликлиники, где мы внедрили новые ценности и принципы. Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты», - уточнила она.

Ракова отметила, что благодаря исследованию повысится качество медпомощи москвичам и сформируется новая модель отношений врача и пациента. Список лучших детских поликлиник разместили второй раз.

В опросе поучаствовали свыше 15 тысяч горожан, которым на электронную почту прислали ссылку на анкету. Респондентам нужно было оценить, соответствует ли московскому стандарту поликлиника по пациентоориентированности, доверию, профессионализму, доброжелательности, командной работе, уважению. Жители столицы указали, насколько они доверяют специалистам, а также обозначили степень удовлетворенности визитом.

Итоги опроса всех детских поликлиник Москвы можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее врачи провели в московских поликлиниках по новому стандарту более 23 миллионов приемов. Каждое модернизированное медучреждение благоустроили максимально для комфортного пребывания как пациентов, так и сотрудников.

Дети Поликлиники Москва 2023
01 ноября 2023, 10:31
Офисы, магазины и гостиницы появятся на месте промзоны «Южный порт» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Участок бывшей промзоны «Южный порт» в Москве застроят объектами инфраструктуры. Проект планировки территории уже утвердили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Печатниках на площади в 65 гектаров проведут реорганизацию, в том числе по программе КРТ.

«Построим здесь производственные, научные и офисные комплексы, магазины, гостиницы и другие объекты инфраструктуры», - заявил Собянин.

Глава города добавил, что специалисты обновят улично-дорожную сеть протяженностью в пять километров. Вдоль Шоссейного проезда создадут велодорожки. Кроме того, проложат новые сети и построят 24 трансформаторные подстанции.

Благодаря реализации проекта появится свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии двух территорий на северо-западе и западе столицы. Так, в районах Митино и Солнцево возведут современные жилые кварталы.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
01 ноября 2023, 10:14
Ефимов: оборот столичных производителей пищевой продукции увеличился на 6,8%
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Оборот московских предприятий, задействованных в выпуске пищевой продукции, в январе — августе 2023 года поднялся на 6,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 миллиарда рублей - на 6,8% больше, чем годом ранее», - отметил Ефимов.

По его словам, свыше четверти объема, то есть почти 101,7 миллиарда рублей, обеспечили предприятия, занимающиеся переработкой и консервированием мяса и мясной продукции. Около 15%, или 58,4 миллиарда рублей, принесла выручка предприятий, выпускающих молочную продукцию, сказал заместитель мэра Москвы. Производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий заработали 53,6 миллиарда рублей, или 14% в общем обороте отрасли, обратил внимание Ефимов.

Доля столичных производителей пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности за восемь месяцев 2023 года составила 4,5%, показав рост на 0,7 процентного пункта к тому же периоду прошлого года. На Москву приходится около 6,2% общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, с января по август текущего года по росту лидировали компании, выпускающие молочную продукцию. Обороты этих производителей поднялись на 16,7% в сопоставимых ценах. Выручка предприятий по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции увеличилась на 13,2%. Основной рост отрасли обеспечили крупные и средние предприятия, на которые приходится свыше 80,6% оборота, или 312,9 миллиарда рублей. Это на 10,7% больше в сопоставимых ценах, чем в тот же период 2022 года.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что в городе работают более 250 производителей продуктов питания. В общей сложности на этих предприятиях трудятся свыше 60 тысяч человек.

За восемь месяцев 2023 года выпуск продуктов питания в столице вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Во многом росту поспособствовало развитие производства мясной продукции.

Столичным производителям пищевой продукции доступен широкий набор антикризисных мер поддержки, разработанных для бизнеса, в том числе для промышленников. Он включает льготные кредиты, гранты на разработку импортозамещающей продукции, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве производств в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.

Кроме того, производителям продуктов питания предлагают меры поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Он помогает повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели благодаря оптимизации производственных процессов.

Еда Продукты Москва 2023
01 ноября 2023, 09:37
Новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы
Фото: Mka.mos.ru
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В Филевском парке через два года возведут культурно-деловое пространство под открытым небом. В районе Дорогомиловской набережной создадут прогулочную зону в 557 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новая площадка станет частью делового центра, который строится на Заречной улице. Акцентным элементом новой городской локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными „крыльями“ по бокам и сходом к марине, оборудованная для отдыха и работы на свежем воздухе», - уточнил он.

Заммэра отметил, что москвичи и туристы смогут гулять по новому маршруту, который проложат вдоль причала, а также в считанные минуты добраться до пешеходного моста, ведущего к башням «Москва-Сити».

Строящийся деловой центр представляет собой 17-этажное здание в 43 тысячи «квадратов». Площадь его офисной части составит 26 тысяч квадратных метров. Там обустроят подземную парковку на 250 машин.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект подразумевает, что открытый графитово-черный стилобат делового центра будет видовым амфитеатром. Там установят зарядки для гаджетов и общественный усиленный Wi-Fi. Первые этажи делового комплекса займут рестораны, кафе и магазины.

Ранее Бочкарев рассказал о соцобъектах, которые построят в кварталах реновации в Москве. До конца 2026 года появятся 40 сооружений для социальных нужд.

Строительство Москва 2023

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