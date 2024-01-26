«Милый колобочек». Панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки
Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения — он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.
Накануне маленькая панда попыталась преодолеть порог между вольерами. Однако мать Диндин не позволила ей этого сделать.
Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения - он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.
«Катюша отрабатывает кувырок», - написала она.
На кадрах ролика видно, как маленькая панда прижимает к полу голову, ныряет вперед, заваливается на бок, а потом перекатывается на спину. Выглядит немного неуклюже, но видно, что Катюша очень старается.
«Молодец! Упорная и целеустремленная, уже получается!», - написали подписчики в комментариях.
Они также назвали Катюшу «пушистым кабачком» и «милым колобочком».
Акулова также рассказала, что Катюша начала все повторять за матерью. Она научилась спать на лесенках как Диндин.