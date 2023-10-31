Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ в Москве

«На стенде города - центральной экспозиции павильона № 75 - Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица - становится комфортнее и безопаснее», - уточнил он.

Кроме того, гостям продемонстрируют новые решения в экологии и здравоохранении. Организаторы подготовили шоу в цифровом формате, которое расскажет о перевоплощении города в современный мегаполис. Регионы на форуме смогут ознакомиться с инновационными проектами и перенять опыт. К примеру, как возвести 109 новых станций метро за 10 лет или разработать популярный сервис для путешественников.

Глава города добавил, что выставка-форум задействует 67 объектов ВДНХ. На мероприятии представят 89 регионов, 20 крупных корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Выставка будет проходить до 12 апреля 2024 года.

Ранее москвичам сообщили, что президент РФ Владимир Путин не планирует приезжать на открытие форума «Россия» на ВДНХ. Он обязательно посмотрит выставку в один из других дней.