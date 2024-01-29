Метеозависимым москвичам нечего бояться. Синоптик объяснил действие глубокой барической ложбины

По словам специалиста, в конце января - начале февраля установится погода, противоположная той, какой встретило жителей столичного региона начало года. Шувалов напомнил о лютых морозах и заявил, что теперь почти на неделю придет «полуоттепель».

Понижение давления «К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20-25 миллиметров ртутного столба», - предупредил он.

Так как повышение растянется во времени, объяснил специалист, метеозависимые люди не почувствуют сильных недомоганий. В регионе появится глубокая барическая ложбина , когда поле высокого давления сменится низким. Сами циклоны останутся на севере. Шувалов заявил, что это не скажется на погоде слишком сильно.

Самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля, заявили в Гидрометцентре.

Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Весеннее тепло «Все-таки будет преобладать облачная погода. С начала недели и в пятницу довольно существенно упадет давление, во вторник, четверг и пятницу возможен слабый снег. В целом температура будет выше средних климатических значений», - сказал он о ближайшей неделе.

В Подмосковье столбик термометра остановится на уровне 0…-5 градусов, в Москве в отдельные дни повысится до слабых положительных значений. Однако оттепель Шувалов прогнозировать не стал. По его словам, большое количество снега не даст воздуху прогреться слишком сильно.