Метеорный поток Леониды пройдет над Москвой в ночь на субботу

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«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода», - рассказала синоптик.

Облаков на небе почти не будет, что обеспечит идеальные условия для наблюдения за звездопадом. Астрономическое явление смогут наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября жители любой точки Земли. Наиболее впечатляющим вид будет около двух часов ночи.

Кроме того, в столице продолжит идти снег. Высота снежного покрова достигнет шести сантиметров к концу следующей недели.

В пятницу в Москве произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступила метеорологическая зима.