Меры безопасности усилили на ВДНХ в Москве
На ВДНХ в Москве усилили меры безопасности. Гостей пустят через арку Главного входа и проверят документы, сообщили на сайте выставочного комплекса.
«Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа», - объявила пресс-служба.
Охрана может проверить документы, поэтому посетителям посоветовали взять с собой паспорта или водительские удостоверения. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно закрыли, по территории комплекса запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах.
Стрельба в Crocus City Hall произошла вечером 22 марта.
Четверых террористов схватили и отправили под арест. В понедельник решили не открывать расположенный неподалеку торгово-развлекательный комплекс Vegas Crocus City.