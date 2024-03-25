Меры безопасности усилили на ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в городской клинической больнице имени Боткина пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо москвичам, которые пришли сдать свою кровь для раненых. В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», - написал Собянин.

Сейчас в столичных больницах находятся 80 человек, за их жизни борются врачи. Мэр поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также всех тех, кто рискуя жизнями помогал на месте трагедии.

«Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концерт группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись расстреливать людей, затем устроили пожар. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших, по последним данным, выросло до 152.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Десятки стран осудили теракт.

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