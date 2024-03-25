25 марта 2024, 11:59

Меры безопасности усилили на ВДНХ в Москве

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

На ВДНХ в Москве усилили меры безопасности. Гостей пустят через арку Главного входа и проверят документы, сообщили на сайте выставочного комплекса.

«Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа», - объявила пресс-служба.

Охрана может проверить документы, поэтому посетителям посоветовали взять с собой паспорта или водительские удостоверения. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно закрыли, по территории комплекса запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах.

Стрельба в Crocus City Hall произошла вечером 22 марта.

Четверых террористов схватили и отправили под арест. В понедельник решили не открывать расположенный неподалеку торгово-развлекательный комплекс Vegas Crocus City.

ВДНХ Москва
24 марта 2024, 09:32
Собянин приехал в больницу к пострадавшим в Crocus City Hall
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в городской клинической больнице имени Боткина пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо москвичам, которые пришли сдать свою кровь для раненых. В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», - написал Собянин.

Сейчас в столичных больницах находятся 80 человек, за их жизни борются врачи. Мэр поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также всех тех, кто рискуя жизнями помогал на месте трагедии.

«Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концерт группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись расстреливать людей, затем устроили пожар. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших, по последним данным, выросло до 152.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Десятки стран осудили теракт.

Президент Эстонии Алар Карис ужаснулся жестокости смертоносной атаки на невинных людей.

Пожары Дети Больницы Врачи Россия Сергей Собянин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 13:26
Пассажиров московского метро начали досматривать на входе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В метрополитене Москвы усилили меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. Просим отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах», - уточнили в Дептрансе.

Силовики патрулируют станции, работает система видеоаналитики «Сфера» - она вычисляет людей из базы розыска и передает данные в полицию.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятым мерам. В Дептрансе напомнили, что безопасность в транспорте крайне важна.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар.

Погибли 115 человек , спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать подробности о произошедшем. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.

Метро Полиция Метро Москвы Дептранс Москвы Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 09:49
Все мероприятия на выставке «Россия» отменили после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Все культурно-развлекательные мероприятия, которые должны был пройти на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 23 и 24 марта, отменили. Информацию об этом опубликовали организаторы.

«Выставка „Россия“ соболезнует семьям погибших от террористического акта в Crocus City Hall», - указано на сайте форума.

Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления. В столице после теракта в целом отказались устраивать массовые мероприятия в выходные.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей в упор, а по зданию разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул мощный пожар, пламя было похоже на огненный вихрь.

В результате теракта погибли десятки людей, число жертв растет. В больницах - сотни раненых. Неравнодушные россияне массово идут в донорские центр, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 11:07
Ефимов: инвестор построит жилье, социальные и деловые объекты в бывшей промзоне «Грайвороново»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подвели итоги аукциона на право редевелопмента участка площадью 22,56 гектара на территории бывшей промзоны «Грайвороново». Инвестор возведет жилой квартал, социальную инфраструктуру и логистический комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента участков бывшей промзоны „Грайвороново“ приняли участие семь компаний. Победителем стало ООО „Строй капитал“, входящее в Группу компаний „Гранель“», - сказал он.

Итоговая цена аукциона в процессе торгов увеличилась почти в восемь раз и превысила два миллиарда рублей. Владимир Ефимов сообщил, что договор о комплексном развитии территории заключат в ближайшее время.

Инвестор получит участок площадью 22,56 гектара вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта, станций метро «Стахановская», «Окская» и «Кузьминки». На месте устаревших складов и торгово-бытовых объектов построят более 241 тысячи квадратных метров жилья и 205 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного и общественно-делового назначения, в том числе логистический комплекс, школу, детский сад и спортивный центр. По прогнозам, инвестиции превысят 112 миллиардов рублей.

Новый проект редевелопмента «Грайвороново» стал третьим. Городские операторы занялись обновлением двух участков площадью 16 и 3,57 гектара.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва

Новости по теме