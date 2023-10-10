Мэрия рассказала о планах строительства дублера на Люблинской улице в Москве
Проектирование участка дублера Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до пересечения с Московским скоростным диаметром (МСД) идет полным ходом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, протяженность участка - 13,3 километра, а по проекту предусмотрены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода.
Такая постройка должна решить проблему транспортной доступности территории Южного порта и бывшей промзоны «ЗИЛ». Начало строительства запланировали до конца этого года, подчеркнул заммэра.
«Шестиполосная магистраль, помимо Люблинской улицы, разгрузит также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Кроме того, дорога создаст новую транспортную связь с Южным направлением МСД», - добавил Бочкарев.
Он напомнил, что на новой дороге хотят построить 17,3 километров дорог. А четыре километра уже открыли в составе развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и МСД.
Помимо этого, строители возвели эстакаду основного хода длиной 1,3 километра и четыре эстакады со съездами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку на юго-востоке Москвы.