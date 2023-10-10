Мэрия рассказала о планах строительства дублера на Люблинской улице в Москве

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По словам Бочкарева, протяженность участка - 13,3 километра, а по проекту предусмотрены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода.

Такая постройка должна решить проблему транспортной доступности территории Южного порта и бывшей промзоны «ЗИЛ». Начало строительства запланировали до конца этого года, подчеркнул заммэра.

«Шестиполосная магистраль, помимо Люблинской улицы, разгрузит также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Кроме того, дорога создаст новую транспортную связь с Южным направлением МСД», - добавил Бочкарев.

Он напомнил, что на новой дороге хотят построить 17,3 километров дорог. А четыре километра уже открыли в составе развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и МСД.

Помимо этого, строители возвели эстакаду основного хода длиной 1,3 километра и четыре эстакады со съездами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку на юго-востоке Москвы.