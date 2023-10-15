Мэр Москвы поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником

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В столице приблизительно 250 предприятий, которые регулярно производят продукты питания. В этом году их выработка возросла почти на 30% относительно прошлого года.

Город помогает отрасли развиваться, подчеркнул глава города. Именно поэтому 24 организации получили статус промышленного комплекса. Это даем им право получить налоговые льготы и другие бонусы.

Кроме того, производители нередко принимают участие в программе по продвижению личных брендов «Сделано в Москве». На сайте сделановмоскве.рф существуют более четырех тысяч брендов и 16,5 тысячи товаров. Предприятия выставляют изделия на фестивалях и ярмарках, а их продукцию рекламируют на маркетплейсах.

«Поздравляю работников пищевого производства с профессиональным праздником и желаю процветания этой важной отрасли промышленности Москвы», - написал Собянин.

Ранее стало известно, что градоначальник поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником.