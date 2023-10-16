«МегаФон» увеличил емкость сети в тоннелях и на станциях московского метро

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«МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру на 11 линиях московского метро. Теперь даже в часы пик пассажиры могут пользоваться интернетом на средней скорости порядка 32 мегабит в секунду, а максимально возможная скорость достигает 280 мегабит в секунду.

Специалисты компании переключили оборудование на новый высокочастотный кабель, установили современные базовые станции, а также провели рефарминг. Его результатом стал перевод частот сетей 2G и 3G на современный стандарт LTE.

Кроме того, голосовая связь и высокоскоростной интернет появились на новых станциях, открытых в сентябре: «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». До конца 2023 года завершится модернизация сети на Сокольнической, Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Вместе с постоянным ростом пассажиропотока в московском метро повышается нагрузка на телеком-инфраструктуру. Модернизация позволила увеличить емкость сети в подземке в 2,5 раза.

«Это гарантирует абонентам стабильную голосовую связь, комфортный серфинг в интернете и просмотр видео в высоком разрешении без прерываний», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В 2024 году компания собирается обеспечить сотовой связью строящуюся радиальную линию метро - Троицкую. Мобильный интернет появится как в тоннелях, так и на платформах 11 станций новой ветки, общая длина которой составит 25 километров.