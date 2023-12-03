03 декабря 2023, 08:58

Медведев вручил мэру Москвы Собянину премию «Юрист года»

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэра Москвы Сергея Собянина удостоили высшей юридической премией «Юрист года». Награду глава города получил из рук заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Церемония награждения прошла в Колонном зале Дома Союзов.

В России 3 декабря отмечают День юриста. Медведев поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

«Представители нашей с вами профессии всегда и во всем руководствуются собственным чувством закона, справедливости, занимаясь своей профессией и в политике, и в бизнесе, в правоохранительных органах, в социальной сфере - практически во всех отраслях и сферах жизни нашей огромной страны», - подчеркнул политик.

Зампред Совбеза добавил, что юристы разрешают спорные ситуации, защищают интересы людей, помогают укреплять правовые основы государства.

Премию «Юрист года» получают высококвалифицированные специалисты за заслуги перед обществом и государством. Церемония награждения - всегда значимое событие для юридического комьюнити.

Собянин назвал получение награды огромной честью. Мэр Москвы пояснил: несмотря на то что он занимается хозяйственной работой, юридическая специальность для него «тоже не лишняя».

Президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Он выразил надежду на то, что специалисты продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.

Дмитрий Медведев Сергей Собянин Москва 2023
03 декабря 2023, 09:51
Москвичей пригласили в парки на бесплатные декабрьские фотовыставки
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В Москве на открытых площадках в декабре представят несколько фотовыставок. Посетителей парков ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В преддверии открытия катка в парке Горького организовали фотовыставку «Зима в парке Горького». Экспозиция представляет собой кадры именитого советского фоторепортера Эммануила Евзерихина. Гости смогут увидеть снимки зимнего карнавала и новогодней ели 1940-1941 годов.

В саду имени Баумана откроют фотовыставку «Мой Дагестан. Наш Расул» в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В парке «Ходынское поле» москвичей и туристов ждут несколько проектов. Среди них - собственная экспозиция парка «Прогулка с домашним питомцем», которую посвятили всемирному Дню домашних животных. В декабре там пройдет фотовыставка с элементами нейро-арта «Огонь, вода и свинцово-оловянные трубы» в честь Московского международного дома музыки. Гостям парка покажут, как его изобразила нейросеть.

В саду «Эрмитаж» представят выставку о Великом Новгороде с известными архитектурными памятниками и комплексами, а также древними монастырями. Парк «Горка» в декабре приглашает посетителей ознакомиться с проектом «Роза Хутор - сказка горного Черноморья».

Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».

Выставки Москва 2023
03 декабря 2023, 08:30
Снегопады и метели обрушатся на Москву в воскресенье
Сайт мэра и правительства Москвы
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Неделя в Москве завершится обильными осадками. Ожидаются снегопады и метели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует очередной южный циклон, центр которого в середине дня окажется над Орловской областью, уже, а через сутки, пройдя около 1100 километров, переместится в районы Вятки», - уточнил он.

Сегодня в Москве будут облачная погода, сильный снег и метели. Днем столбики термометров покажут от –4 до –6 градусов. Ночью воздух остынет до –9 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от –3 до –8 градусов. В ночные часы похолодает до –11.

Порывистый ветер будет дуть с востока, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Лютый холод обрушится на Москву и Подмосковье на следующей неделе. Холодать начнет со среды, 6 декабря.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
02 декабря 2023, 16:46
Москвичам предложили выбрать лучшее новогоднее оформление магазинов и кафе
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Москву начали украшать к предстоящим праздникам. Горожане смогут внести свой вклад в преображение мегаполиса, проголосовав за лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В этом году впервые вместе с традиционным городским конкурсом пройдут 10 окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза», - уточнил он.

Принять участие смогут представители магазинов, торговых центров, предприятия общепита и бытовых услуг. Для этого нужно подать заявку с 11 по 28 декабря на электронную почту: DTOU-konkurs.gorod@mos.ru (для городского конкурса) и DTOU-konkurs.okrug@mos.ru (для участия в окружном конкурсе).

С 22 января по 16 февраля дадут старт народному голосованию. Москвичи будут выбирать понравившиеся идеи. Каждому участнику предложат определить один или три варианта. Победителей выберут до 22 февраля.

Сегодня в проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представили 10 вариантов, среди которых есть и российские имена.

Новый год Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
02 декабря 2023, 15:04
Шесть золотых медалей взяли московские школьники на олимпиаде по астрономии
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Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по астрономии. Они завоевали шесть золотых медалей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Главным испытанием стала задача о самом мощном звездопаде - метеорном потоке Геминиды. Участники из столицы смогли ее решить даже без телескопа. Команда из Москвы обошла сильных соперников из 13 стран, среди которых Белоруссия, Перу, Куба и Венесуэла. Ученика школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) признали абсолютным победителем.

Международную олимпиаду по астрономии провели в образовательном центре «Сириус». Соревнования представляли собой четыре этапа. В них состязались 79 человек. Участники из Москвы прошли долгий отбор, чтобы попасть в национальную сборную.

В первую очередь им предстояло выйти в финал всероссийской олимпиады школьников. Затем победители и призеры участвовали в учебно-тренировочных сборах и преодолевали квалификационные тесты. Отборочный тур длился более года. За это время из сотни кандидатов из разных российских городов остались шесть человек, и все они - учащиеся московских школ.

Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России. Финал чемпионата состоится 2 декабря в центре «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47.

Школьники конкурсы Москва 2023

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