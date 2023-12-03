Медведев вручил мэру Москвы Собянину премию «Юрист года»
Мэра Москвы Сергея Собянина удостоили высшей юридической премией «Юрист года». Награду глава города получил из рук заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Церемония награждения прошла в Колонном зале Дома Союзов.
В России 3 декабря отмечают День юриста. Медведев поздравил всех причастных с профессиональным праздником.
«Представители нашей с вами профессии всегда и во всем руководствуются собственным чувством закона, справедливости, занимаясь своей профессией и в политике, и в бизнесе, в правоохранительных органах, в социальной сфере - практически во всех отраслях и сферах жизни нашей огромной страны», - подчеркнул политик.
Зампред Совбеза добавил, что юристы разрешают спорные ситуации, защищают интересы людей, помогают укреплять правовые основы государства.
Премию «Юрист года» получают высококвалифицированные специалисты за заслуги перед обществом и государством. Церемония награждения - всегда значимое событие для юридического комьюнити.
Собянин назвал получение награды огромной честью. Мэр Москвы пояснил: несмотря на то что он занимается хозяйственной работой, юридическая специальность для него «тоже не лишняя».
Президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Он выразил надежду на то, что специалисты продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.