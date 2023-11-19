Medtech.moscow признали самым массовым и популярным лекторием в России

Глава города отметил, что летом в Medtech.Лектории провели 25 выступлений именитых научных деятелей и разработчиков стартапов со всех уголков России. Они делились знаниями и опытом в медицинской сфере.

В лектории обсудили современные разработки лекарственных препаратов, внедрение ИИ и знаний о генетике в лечении пациентов. Примерно тысяча человек очно и 2,5 миллиона в онлайн-режиме прослушали лекции.

Искусственный интеллект позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям.