Медиатеки сделают во всех московских школах-новостройках

Погрузиться на дно океана и стать гонщиками предложили гостям павильона «Роснефти» на выставке «Россия»

Компания «Роснефть» приняла участие выставке-форуме «Россия». Ее павильон построили по авторскому дизайн-проекту, чтобы зрители могли оценить масштабы развития компании и нефтяной отрасли в целом. Почти все экспонаты уникальной цифровой экспозиции сделали интерактивными.

Погрузиться на дно океана или вглубь земли, почувствовать себя оператором инновационного оборудования или гонщиком спортивного болида, добыть нефть или принять участие в викторине и получить сувенир - гостям предложили развлечения на любой вкус. Кроме того, можно было посмотреть тематические фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы и лекции.

«Пространство разделено на несколько зон. Здесь можно узнать, как совершенствовалась отрасль, ознакомиться с ключевыми проектами компании и даже отправиться в геологоразведку - с помощью технологий», - рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он напомнил, что Роснефть - абсолютный лидер и по объемам добычи нефти, и по импортозамещению, и «по всем вопросам, касающимся разработки новых достижений».

«Здесь реализуется вся цепочка - от науки до внедрения в производство новых технологий, - и это показано на выставке. Мне кажется, всем, особенно молодежи, будет интересно посмотреть и поизучать», - добавил Новак.

Подкрепиться хот-догами и выпить кофе посетители могли на фудтраках - таких же, какие Роснефть устанавливает на своих автозаправочных станциях по всей стране.

Сориентироваться на многочисленных площадках гостям помогали аудиогиды. Увлекательные рассказы о сложных процессах и механизмах нефтедобывающей отрасли и экспонатах прозвучали в исполнении кинорежиссера Никиты Михалкова и олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам НК «Роснефть» Наталия Минчева посоветовала желающим посетить научно-техническую секцию.

«Для компании очень важно внедрять все передовые технологии, цифровые технологии, заниматься научно-техническими разработками. Потому что в условиях высокой конкуренции это является необозримые условием, драйвером роста, обеспечивающим лидерство», - заметила она.

Возле павильона - площадки с качелями и местами для отдыха. Здесь же установили инсталляцию с белыми медведями, фотозону, всесезонную горку с тюбингами, видеокуб и большие экраны, на которых транслировались интересные ролики и анонсы многочисленных мероприятий выставки.

Павильон «Роснефти» продолжит работать каждый день, кроме понедельника. В программе - квесты, лекции, мастер-классы и автограф-сессии с известными гонщиками и многое другое. Посещение бесплатное.

Зрелищными экспонатами стали гоночные автомобили «Лада Веста» и «Лада Нива», те самые, на которых пилоты команды Lada Sport ROSNEFT участвуют и побеждают в этапах Российской серии кольцевых гонок. Дело в том, что нефтяная компания уделяет особое внимание поддержке любительского и профессионального спорта в стране и является спонсором профессиональной гоночной команды.