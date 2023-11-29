МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за метели

Согласно прогнозам метеорологов Росгидромет, с 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября в Москве пройдут снегопад и метели. На дорогах ожидаются гололед и снежные заносы. Ветер будет восточным и юго-восточным и усилится до 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность, управляя автомобилем, избегать шатких конструкций на улицах и не оставлять без присмотра детей.

Ранее синоптики сообщили, что Москву накроют метели и сильный ветер ближе к вечеру 29 ноября. При этом атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Потепление наступит только в четверг.