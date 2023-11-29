29 ноября 2023, 12:59

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за метели

РИА «Новости»
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Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются 29 и 30 ноября. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно прогнозам метеорологов Росгидромет, с 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября в Москве пройдут снегопад и метели. На дорогах ожидаются гололед и снежные заносы. Ветер будет восточным и юго-восточным и усилится до 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность, управляя автомобилем, избегать шатких конструкций на улицах и не оставлять без присмотра детей.

Ранее синоптики сообщили, что Москву накроют метели и сильный ветер ближе к вечеру 29 ноября. При этом атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Потепление наступит только в четверг.

МЧС РФ Москва 2023
29 ноября 2023, 14:11
Москвичам рассказали о программе акции «День без турникетов» в декабре
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 200 площадок присоединятся к акции «День без турникетов» с 7 по 9 декабря в Москве. Жители и гости столицы смогут побывать на заводе ювелирных часов, на производстве роботов и научатся создавать елочные украшения, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«Участниками проекта в декабре станут больше 200 столичных площадок. Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства», - уточнила она.

Предприятие по изготовлению ювелирных часов подготовило экскурсию по своим цехам. Посетителям покажут весь производственный процесс: от переплавки драгоценного металла до упаковки готового продукта.

Мастера мануфактуры ватной игрушки приглашают на мастер-класс по изготовлению елочных изделий. Гости также смогут узнать о музее компании, коллекции которого насчитывают сотню уникальных старинных кукол, примеров картонажа и дореволюционного декора.

Производитель ароматической продукции покажет посетителям, как создаются свечи, диффузоры и натуральные саше. Представители московского отеля ознакомят гостей со схемой открытия гостиничного бизнеса. Интернет-магазин расскажет особенности подбора идеального растения для дома и офиса.

В Москве проведут также экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу № 1. Посетителям покажут оснащение клиники и иммерсивное шоу.

Выставки Экскурсии Бизнес Москва 2023
29 ноября 2023, 13:43
Территорию возле кластера «Ломоносов» благоустроили в Москве
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Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. О благоустройстве территории рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение», - сообщил он.

Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453. Там разместили более 30 фонарей и почти 40 уличных торшеров. На нерегулируемых пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения.

Строители обновили примерно 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 8,2 тысячи «квадратов» на проезжей части, оборудовали 120 парковок и разбили 2,6 тысячи квадратных метров газона.

В следующем году власти планируют включить во второй этап работ Проектируемые проезды № 1190 и № 1194. Они соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром. После благоустройства пешеходы и автомобилисты смогут удобно добираться к станциям метро «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

Кроме улиц, в Москве в этом году обновили почти 80 вокзалов на МЦК и МЦД. Работы провели согласно новому стандарту.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
29 ноября 2023, 12:57
Новую площадку включили в программу реновации на западе Москвы
Freepik
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В Западном округе Москвы для строительства по реновации подобрали новую площадку. Там появятся новостройки для участников программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в столичном районе Кунцево на новой стартовой площадке возведут 95,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек.

Благодаря этому в новые квартиры переедут жители 19 ветхих домов.

Глава города добавил, что в общей сложности для строительства новых домов по реновации нашли 602 площадки, возвели 280 жилых объектов, а также расселили 890 старых пятиэтажек.

Всего с начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Собянина уточнил, что площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
29 ноября 2023, 12:31
Ноябрь в Москве войдет в тройку самых снежных
РИА «Новости»
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Ноябрь в столице вошел в тройку рекордных по количеству снега. Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

«Ноябрь еще не закончился, но уже сегодня можно сказать, что за счет последней декады месяца, в Москве он, несомненно, войдет в тройку самых „снежных“», - рассказала она.

По словам метеоролога, обильные снегопады в Москве сформировали снежный покров высотой 22-24 сантиметра. Такой уровень снега, согласно статистики, фиксировали в ноябре лишь в 1977 и 1985 годах.

В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. К расчистке улиц в Москве привлекли дополнительные силы - 12 тысяч работников и свыше 800 единиц спецтехники от 16 инженерных компаний.

При этом синоптики спрогнозировали сильный ветер, метели и до -5 градусов 29 ноября. Из-за южного циклона снега на улицах станет еще больше к вечеру четверга.

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