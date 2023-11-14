14 ноября 2023, 09:25

МЦД и пригородные электрички подготовили к зиме в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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МЦД и пригородные поезда подготовили к холодам. Специалисты завершили проверку отопления и освещения на железнодорожных станциях, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Климатические системы в поездах перевели на зимний режим, запустили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. Новые московские городские вокзалы оборудовали отапливаемыми вестибюлями, чтобы в холодную погоду пассажиры не мерзли в ожидании поездов.

В Зеленограде начали тестировать инновационные обогреватели на платформах, которые включаются только рядом с человеком. Станции, которым только предстоит стать городскими вокзалами, оснастили погодными модулями.

Сотрудников обеспечили теплой одеждой и провели с ними инструктажи. Также проверили технику для уборки снега.

Специалисты также начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин.

Поезда МЦД Москва 2023
14 ноября 2023, 10:07
Москвичам рассказали о программе лояльности «Друзья ВДНХ»
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По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Бонусная программа предусматривает разные степени привилегий. Новые участники наделяются базовым статусом, который подразумевает скидку в 5%. Обладателем серебряного статуса и скидки до 10% можно стать, потратив на покупки от 10 тысяч рублей. Золотой статус и максимальная скидка до 20% станут доступны, когда общая сумма покупок превысит 30 тысяч рублей.

В программе лояльности участвуют более 50 площадок на ВДНХ и восемь площадок в других местах города.

Для получения персональной виртуальной карты нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ или в инфоцентре арки главного входа. Ознакомиться с правилами участия доступны можно в специальном разделе на сайте выставки.

На выставке-форуме «Россия» продолжаются «Дни регионов» , во время которых субъекты представляют свои достижения в разных сферах. На этой неделе посетителей мероприятия ждет много активностей и развлечений.

Москва 2023 ВДНХ
14 ноября 2023, 09:42
Рекордное количество новых транспортных объектов ввели в Москве в этом году
Сайт мэра и правительства Москвы
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В 2023 году в столице удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. В частности, в марте запустили Большую кольцевую линию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В начале сентября открыли пять новых станций: „Пыхтино“, „Аэропорт Внуково“, „Яхромская“, „Лианозово“ и „Физтех“. В общей сложности - 14 станций за год», - уточнил он.

Глава города отметил, что в конце лета заработал МЦД-3, связывающий Зеленоград с Раменским. В сентябре запустили диаметр МЦД-4, он стал самым протяженным - от Апрелевки до Балашихи. Сейчас на МЦД функционируют 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.

Собянин добавил, что в этом году появилось движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона.

На Москве-реке пассажиры теперь могут пользоваться круглый год маршрутами: «Киевский - Сердце столицы» и «ЗИЛ - Печатники». Современные электросуда и плавучие причалы внедрили в систему Московского транспорта.

Ранее МЦД и пригородные поезда подготовили к холодам. Специалисты завершили проверку отопления и освещения на железнодорожных станциях.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы
13 ноября 2023, 18:37
Десятый дом снесли в московском районе Кузьминки по программе реновации
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Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки на юго-востоке столицы в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Последнее на данный момент снесенное здание располагалось по адресу: улица Зеленодольская, дом 28, корпус 4. Дом демонтировали с использованием технологии «умного сноса».

«Его жители переехали в новые квартиры на той же улице», - отметил Загрутдинов.

Со старта программы реновации в Москве уже снесли более 300 жилых домов.

Дом по реновации на 330 квартир также появится в московском Южном Тушине. Все жилые помещения сдадут с полной отделкой.

Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в столице по реновации с начала года. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждое здание возвели по индивидуальному проекту. В новостройки переселятся более 30 тысяч человек.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
13 ноября 2023, 18:03
Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве по реновации с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дома по реновации возводятся по намеченным планам. <…> Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода - три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций», - подчеркнул он.

Все новостройки расположены в 10 округах Москвы. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждый из них возвели по индивидуальному проекту. Первые этажи стандартно отдали под коммерческие нужды, территорию вокруг благоустроили.

Программу реновации реализуют в Москве с 2017 года. За это время ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

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