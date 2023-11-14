МЦД и пригородные электрички подготовили к зиме в Москве

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Климатические системы в поездах перевели на зимний режим, запустили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. Новые московские городские вокзалы оборудовали отапливаемыми вестибюлями, чтобы в холодную погоду пассажиры не мерзли в ожидании поездов.

В Зеленограде начали тестировать инновационные обогреватели на платформах, которые включаются только рядом с человеком. Станции, которым только предстоит стать городскими вокзалами, оснастили погодными модулями.

Сотрудников обеспечили теплой одеждой и провели с ними инструктажи. Также проверили технику для уборки снега.

Специалисты также начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин.