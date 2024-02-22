22 февраля 2024, 10:50

Математический праздник объединил более 23 тысяч московских школьников

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Свыше 23 тысяч учеников шестых и седьмых классов стали участниками XXXV Математического праздника. Его главной площадкой стал Московский государственный университет имени Ломоносова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Цель Математического праздника заключается в том, чтобы показать, что математика - это не только те формулы, которые мы учим в школе. Это яркая, интересная и красивая наука», - отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, после посещения мероприятия многие школьники захотят заняться не только математикой, но и изучением ИИ, физики, генетикой, экономики, робототехники.

Во время праздника подросткам предстояло решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение. Помимо верного ответа, школьники прописывали полное решение и делились рассуждениями.

В частности ученики шестых классов добавляли к фигуре клетку и полученный объект делили поровну. А семиклассниках нужно было найти равенство углов треугольников в вымышленном музее современного искусства и поделить параллелограмм так, чтобы сложить из него другой.

Ранее столичные школьники и учащиеся колледжей изучили более 200 материалов , связанных со студентами и преподавателями Императорского Московского университета.

Школьники конкурсы Москва
22 февраля 2024, 11:48
Летом на Красной площади проведут физкультурный парад
Global Look Press
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В Москве в августе этого года на Красной площади состоится первый физкультурный парад. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, предложивший прошлой осенью российскому лидеру Владимиру Путину возродить эту советскую традицию.

Он уточнил журналистам, что парад соберет как минимум десять тысяч участников, включая звезд спорта.

Кремлев в шутливой форме прокомментировал Shot возможность участия в параде звезд, побывавших на голой вечеринки Ивлеевой.

«Они будут волонтерами отрабатывать там, больше уборкой заниматься», - сказал он.

Кремлев добавил, что парад в первые выходные августа станет ярким мероприятием, которое смогут посетить все желающие бесплатно.

Накануне Путин во время церемонии открытия первых «Игр будущего» в Казани назвал российских спортсменов одними из самых сильных в мире. По его словам, международный мультиспортивный турнир будет вне политики.

Спортсмены Фестивали Красная площадь Москва
22 февраля 2024, 11:03
Более 120 школьных дворов благоустроят в Москве в этом году
Телеканал «360»
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В Москве продолжают благоустраивать участки возле образовательных учреждений. В 2024 году планируют привести в порядок больше 120 таких территорий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что масштабное благоустройство охватит все административные округа столицы после того, как у школьников закончится учебный год.

Бирюков добавил, что специалисты заменят покрытие на существующих пешеходных дорожках или возведут новые, обновят детские площадки, отремонтируют футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также зоны воркаута.

В школьных дворах появится уличная мебель, современные фонари и камеры видеонаблюдения. При необходимости высадят деревья и кустарники. К 1 сентября благоустройство полностью завершат.

В Москве также будут приводить в порядок около 1,7 тысячи дворов в этом году. Дорожники отремонтируют асфальт на пешеходных дорожках и в проездах, а также создадут парковки.

Благоустройство Школы Москва
22 февраля 2024, 10:36
Конец февраля в Москве будет морозным
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В конце февраля в Москве ожидается морозная погода. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в последнюю неделю зимы в столице будет солнечно, морозно и без осадков. Оттепель, которая придет в Москву на праздники , станет приятным исключением.

«Оттепель в праздничные дни можно считать подарком природы», - отметила Позднякова.

В четверг, 22 февраля, в столице потеплеет до 1 градуса и пройдет мокрый снег. На дорогах будет гололедица, небо будет затянуто тучами.

Москвичам напомнили, что на мокрой дороге во время потепления тормозной путь увеличивается, поэтому важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал.

В этом году зима в Москве может затянуться. Реальная весна начнется позже календарной. В феврале–марте возможны заметные перепады температур, оттепели и снегопады.

Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
22 февраля 2024, 09:46
Москвичи смогут подать заявку на установку умного домофона через платформу «Электронный дом»
Freepik
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В 30 московских многоквартирных домах уже установили умные домофоны. Они генерируют временные и постоянные коды для доступа в подъезд, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Современные видеодомофоны упрощают контроль за безопасностью. Приложение в смартфоне покажет, кто пришел.

При этом открыть дверь гостю можно, не находясь в квартире, а просто нажав на кнопку в приложении. Сервис подберет коды для доступа в подъезд. Например, для курьеров и гостей они будут временными, а для близких - постоянными. Ограничений для смены кодов нет, но рекомендуется их периодически обновлять для безопасности.

Дверь в подъезд можно открывать и магнитным ключом или с при помощи трубки домофона в квартире. После установки домофона жильцы получат бесплатно по три ключа на семью.

Желающим установить домофон нужно подать заявку на платформе «Электронный дом».

В этом году в Москве планируют обновить больше 14,7 тысячи подъездов жилых домов. О начале ремонта жильцов предупредят заранее, разместив на стендах и в местах общего пользования соответствующее объявление.

Недвижимость Москва

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