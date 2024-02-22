Математический праздник объединил более 23 тысяч московских школьников

«Цель Математического праздника заключается в том, чтобы показать, что математика - это не только те формулы, которые мы учим в школе. Это яркая, интересная и красивая наука», - отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, после посещения мероприятия многие школьники захотят заняться не только математикой, но и изучением ИИ, физики, генетикой, экономики, робототехники.

Во время праздника подросткам предстояло решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение. Помимо верного ответа, школьники прописывали полное решение и делились рассуждениями.

В частности ученики шестых классов добавляли к фигуре клетку и полученный объект делили поровну. А семиклассниках нужно было найти равенство углов треугольников в вымышленном музее современного искусства и поделить параллелограмм так, чтобы сложить из него другой.

Ранее столичные школьники и учащиеся колледжей изучили более 200 материалов , связанных со студентами и преподавателями Императорского Московского университета.