Мастер-класс по игре на варгане проведут 6 ноября на выставке «Россия»

«Экскурсоводы расскажут о задачах, функциях, структуре и составе правительства. О том, что правительство делает для развития нашей огромной и многогранной страны», - уточнили организаторы.

Гостей также ждет мастер-класс по игре на варгане, который проведет артистка Екатерина Салиндер. Она расскажет об особенностях и истории музыкального инструмента.

Первые варганы появились около пяти тысяч лет назад, когда люди не могли добывать и обрабатывать металл, поэтому их делали из кости или дерева. Инструмент считается ритуальным инструментом, но сейчас его используют и в современных концертах этнической музыки. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям российских регионов в науке, культуре, промышленности. Стенд Пермского края показал человекоподобного робота Арди. В основу разработки легло программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции и жесты человека.