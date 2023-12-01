Масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы

Важнейший аспект концепции - интеграция хвойного леса в городское пространство. На каждой крыше выполнят зонирование с помощью различных композиций из растений.

Кроме этого, на них установят купольные беседки, высотные пляжи с джакузи, кухни с грилями, лаунжи для отдыха с местами для занятий йогой и смотровыми площадками. При реализации проекта учтут все климатические условия.

«Изюминкой» проекта станет масштабное озеленение и зоны с ампельными растениями. Все цветы будут сменять друг друга, в зависимости от сезона.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле кластера «Ломоносов».

Там обновили тротуары и установили современные фонари.