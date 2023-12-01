01 декабря 2023, 13:41

Масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы

Пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы
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В районе Дорогомилово разработали масштабный проект озеленения для крыш пяти небоскребов. Его выполнят в стиле альпийского высокогорья, сообщили в пресс-службе «Аеон Девелопмент».

Важнейший аспект концепции - интеграция хвойного леса в городское пространство. На каждой крыше выполнят зонирование с помощью различных композиций из растений.

Кроме этого, на них установят купольные беседки, высотные пляжи с джакузи, кухни с грилями, лаунжи для отдыха с местами для занятий йогой и смотровыми площадками. При реализации проекта учтут все климатические условия.

«Изюминкой» проекта станет масштабное озеленение и зоны с ампельными растениями. Все цветы будут сменять друг друга, в зависимости от сезона.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле кластера «Ломоносов».

Там обновили тротуары и установили современные фонари.

Благоустройство Москва 2023
01 декабря 2023, 15:05
Сотрудники московского ГАИ остановили 195 нетрезвых водителей за неделю
РИА «Новости»
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Госавтоинспекция Москвы с начала недели привлекла к ответственности 195 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выявили 76 пьяных водителей. От медицинского освидетельствования отказались 105 автовладельцев. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«Не подвергайте опасности жизни других людей. Не садитесь в нетрезвом состоянии за руль», - предостерегли водителей инспекторы.

Также столичные автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков. На Тропаревской улице они остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина. Она привлекла внимание полицейских странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. В ходе осмотра машины у нее нашли три свертка с амфетамином.

ГИБДД Москва 2023
01 декабря 2023, 14:19
Продолжительность жизни москвичей почти достигла европейской — Собянин
РИА «Новости»
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Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

«Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности жизни в 78,4 года, что максимально приближено к европейским показателям», - отметил Собянин.

Мэр Москвы сделал это заявление в рамках выступления на Втором национальном конгрессе «Национальное здравоохранение - 2023». В мероприятии приняли участие делегаты из разных стран.

По данным Собянина, число жителей Москвы старше 80 лет достигло нескольких сотен тысяч.

Для москвичей «серебряного возраста» в столице организовали множество проектов. В центрах московского долголетия прошел фестиваль «Кухни народов России» , в рамках которого пенсионеров познакомили с национальными блюдами.

Активное долголетие Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 14:08
Жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Бесплатные катки заработали на площадках «Московских сезонов». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Круглый год на площадках „Московских сезонов“ проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках „Путешествия в Рождество“», - рассказала Сергунина.

Чтобы попасть на каток, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте и выбрать удобный сеанс. Кататься можно будет по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. В общей сложности в разных районах Москвы открыли 22 ледовые арены.

Посетителям будут доступны камеры хранения для личных вещей и услуги по заточке коньков.

Также каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве. Его уже украсили к новогодним праздникам.

Отдых Москва 2023
01 декабря 2023, 13:56
Подземный переход между станциями «Севастопольская» и «Каховская» завершили на 70%
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Москве на завершающей стадии находится подземный пешеходный переход между станциями метро «Севастопольская» и «Каховская». Его готовность составляет 70%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дополнительный подземный переход длиной около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями „Каховская“ Большой кольцевой и „Севастопольская“ Серпуховско-Тимирязевской линий метро», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что специалисты уже завершают отделочные работы и монтируют инженерные системы. В переход можно будет спуститься со стороны западного вестибюля или подняться по лестнице с платформы станции «Каховская» БКЛ.

Цветовая гамма сооружения - серо-белая, на пол уложили гранитный камень, а стены отделали мрамором.

Ранее специалисты завершили строительство перехода между станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена и БКЛ.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев

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