Масштабная уборка снега началась в Москве

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По его словам, в Москве выпало 23 сантиметра снега.

«Главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей „Скорой помощи“ и оперативных служб», - рассказал он.

В ночные часы в уборке задействовали более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц специализированной техники.

Специалисты начала прометать проезжую часть и тротуары и обрабатывать поверхности от гололеда. В светлое время суток они чистят кровли и элементы фасадов от снега и наледи. При этом зоны работы огораживают лентами и специальными конструкциями для безопасности пешеходов.

Кроме того, службы комплекса городского хозяйства перевели в усиленный режим, они будут дежурить круглосуточно.

Ранее в парках Подмосковья после снегопада на уборку вывели свыше 800 человек и 220 машин.