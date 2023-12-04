04 декабря 2023, 16:47

Масштабная уборка снега началась в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к масштабной уборке улиц от снега. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в Москве выпало 23 сантиметра снега.

«Главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей „Скорой помощи“ и оперативных служб», - рассказал он.

В ночные часы в уборке задействовали более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц специализированной техники.

Специалисты начала прометать проезжую часть и тротуары и обрабатывать поверхности от гололеда. В светлое время суток они чистят кровли и элементы фасадов от снега и наледи. При этом зоны работы огораживают лентами и специальными конструкциями для безопасности пешеходов.

Кроме того, службы комплекса городского хозяйства перевели в усиленный режим, они будут дежурить круглосуточно.

Ранее в парках Подмосковья после снегопада на уборку вывели свыше 800 человек и 220 машин.

ЖКХ Москва 2023
04 декабря 2023, 16:36
Собянин рассказал об обновлении района Текстильщики в Москве
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянин
Читайте нас в: Google Новости
В Москве в районе Текстильщики продолжают масштабные преобразования. Весной там открыли одноименную станцию БКЛ и станцию «Печатники», построили станции МЦД. О том, что еще изменилось, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Большим событием стало открытие южного направления Московского скоростного диаметра», - отметил он.

Кроме этого, в районе возродили стадион «Москвич», обновили кинотеатр «Москино Молодежный», открыли новый центр московского долголетия, благоустроили скверы имени 200-летия Пушкина и в 1-м Саратовском проезде, а по программе реновации расселили 47 старых домов.

Собянин добавил, что в процессе находится возведение еще пяти новостроек, заселяются три и одна - в проекте. Также в ближайшее время завершат возведение пристройки поликлинического отделения к филиалу МГНПЦ борьбы с туберкулезом, реконструкцию головного здания детской поликлиники № 48 и амбулаторно-поликлинического центра ГКБ имени Демихова, а также ремонт в филиале № 2 поликлиники № 109 на Грайвороновской.

Ранее на юге Москвы преобразили набережную Марка Шагала.

В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
04 декабря 2023, 12:59
Москвичам рассказали, как получить баллы за оплату единого платежного документа
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Москвичи более 33 тысяч раз оплатили единый платежный документ (ЕПД) через сервис «Электронный дом». При этом 5% от суммы вернулись жителям в форме баллов. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

С апреля москвичи получили возможность зарабатывать баллы путем оплаты ЕПД в рамках системы «Электронный дом». Для этого необходимо внести данные кода плательщика в своем профиле под разделом «Мои адреса». Провести оплату можно непосредственно в мобильном приложении через кнопку «Оплатить счета» или через раздел «Мои платежи» на веб-сайте сервиса или в приложении.

Баллы переведут в течение семи дней после платежа. Москвичам уже начислили более восьми миллионов бонусов.

На платформе «Электронный дом» баллы можно заработать и за другие виды активностей. Число начисляемых баллов будет зависеть от типа учетной записи пользователя на портале mos.ru : стандартной или полной.

Так, за размещение первого объявления начислят 20 или 50 баллов, за публикацию опроса - 50 или 100 баллов. Участие в электронном общем собрании собственников позволит получить 100 бонусов для стандартных аккаунтов и 200 - для полных.

А в подмосковных МФЦ запустили обучение , в рамках которого местные жители смогут научиться оплачивать коммуналку онлайн.

ЖКХ Технологии Москва 2023
04 декабря 2023, 10:27
Предприятия из Москвы покажут свои изделия на форуме «Российская неделя здравоохранения»
Читайте нас в: Google Новости
Около 10 производителей медицинских изделий особой экономической зоны «Технополис Москва» представят свои передовые разработки на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения». Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, товары столичных компаний — импортозамещающие.

«В медкластере особой экономической зоны столицы работают свыше 20 предприятий. Они разрабатывают и выпускают различную высокотехнологичную продукцию, в том числе стационарное оборудование и изделия для оказания первой медпомощи. Сегодня разработки столичных промышленников пользуются большим спросом на рынке», - подчеркнул Овчинский.

Министр правительства Москвы добавил, что столичные производители популярны, их продукция востребована, поэтому они занимаются расширением и развитием. По итогам второго квартала 2023 года они вложили более одного миллиарда рублей в производство и организовали около 140 новых рабочих мест.

Отраслевой форум - одно из самых масштабных комплексных мероприятий в области медицины и охраны здоровья. Он охватывает производство оборудования, науку и практическую медицину. В этом году он продлится с 4 по 8 декабря «На отраслевом мероприятии около 10 компаний в течение нескольких дней представят свою импортозамещающую продукцию», - отметил Овчинский.

УЗИ размером с ноутбук и обувь для протезов Например, производитель аппаратов ультразвуковой диагностики покажет пять моделей, четыре из которых - экспертного класса. Аппараты УЗИ столичного производства русифицированы и оснащены отечественным программным обеспечением. Изделия включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Одна из новейших разработок - портативный аппарат УЗИ размером с ноутбук. Размер позволяет брать его в машины скорой помощи, мобильные госпитали, привозить в сельские амбулатории, использовать в операционных и реанимационных отделениях стационаров.

Генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал, что еще резидент особой экономической зоны Москвы, специализирующийся на выпуске ортопедической, лечебно-профилактической обуви, продемонстрирует изделия для диабетической стопы на ригидной подошве, которая была улучшена.

«Мужские и подростковые модели для протеза, ортеза, а также линейку для детей с ДЦП. Ежегодно предприятие выпускает более пяти тысяч пар обуви для диабетиков и свыше двух тысяч пар на протез», - сообщил Дегтев.

ИВЛ для новорожденных и прибор для автомассажа сердца Участие в форуме также примет резидент с аппаратом искусственной вентиляции легких, который подходит даже новорожденному весом от 500 граммов. Устройство предназначено для всех групп пациентов. Еще один прибор - наркозно-дыхательный аппарат для бережной и безопасной анестезии больного во время операции. Обе модели имеют уровень экспертного класса.

Московская компания по производству медизделий для оказания скорой помощи показывает свою новейшую разработку - аппарат для сердечно-легочной реанимации. Особенность устройства в том, что оно автоматически проводит массаж сердца при его остановке, что позволяет медикам в прямом смысле слова освободить руки для других манипуляций при спасении пациента. Представители производства покажут, как пользоваться изделием.

В Москве также есть организация, занимающаяся производством ночных линз для безоперационной корректировки близорукости. За пять лет особенные линзы улучшили зрение более чем 250 тысячам пациентов.

Россия Медицина Москва 2023
04 декабря 2023, 10:09
«Любимое место отдыха». Собянин — о благоустройстве Воробьевской набережной в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Осенью в Москве благоустроили Воробьевскую набережную и Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр. Там расширили пешеходные дорожки и лестничные спуски, при этом сохранив первичный облик объектов. О том, что еще изменилось на территориях, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Воробьевская набережная - любимое место отдыха, прогулок и занятий спортом многих поколений москвичей. Она полностью сохранила свой привычный облик и в то же время словно помолодела, стала более свежей и уютной», - подчеркнул он.

Собянин рассказал, что по итогам благоустройства пешеходные дорожки вымостили гранитной плиткой, установили дополнительные лавочки для отдыха, а прогулочный маршрут продлили на три километра. Кроме этого, реконструировали лестницы.

Также специалисты обновили смотровую площадку на одном из причалов: провели освещение и декоративную подсветку.

Еще одним знаковым событием стало открытие Аллеи Славы звезд зимних Олимпийских игр в качестве нового парадного входа.

В сентябре на Воробьевской набережной заменили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Для работ использовали только отечественные материалы.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме